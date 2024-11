COP16: Llamado urgente de Earth Insight a frenar el extractivismo en ecosistemas clave

Atlántico. Colombia. May 31, 2022.

Durante la 16° Conferencia de las Partes (COP16), ‘Paz con la Naturaleza’, el evento más importante de la biodiversidad en el mundo que se desarrolló en Cali, Earth Insigh y otras organizaciones ambientales presentaron un informe alertando que, millones de áreas clave de biodiversidad en Colombia están en riesgo por explotaciones de combustibles fósiles y minería en las cuencas del Amazonas.

En entrevista con Caracol Sostenible, Florencia Librizzi, explicó hallazgos más destacados del informe ‘Ventana de oportunidad que se cierra: Mapeo de amenazas del petróleo’, así como su impacto en territorios indígenas del país y otras áreas importantes para la conservación del medio ambiente.

De acuerdo con cifras presentadas por Librizzi, 64 millones de hectáreas terrestres y marinas en el país, aún están disponibles para exploración y explotación, lo que pone en riesgo ecosistema claves para frenar la estabilidad climática.

“Hay 64 millones de hectáreas o más bien, el 52% de los bloques de petróleo que aún están disponibles, es decir, que Colombia no los ha cedido en concesión, de modo que estos bloques si se eliminarán en forma permanente representarían un paso histórico respecto a la protección de la naturaleza y a los territorios indígenas. De las cuales, hay 15.4 millones de hectáreas de bosques disponibles que incluye alrededor de 12 millones de hectáreas de la Amazonas misma. Estamos hablando de la mega diversidad de Colombia de los sumideros más importantes de carbono que nos mantiene la estabilidad climática”.

En estos bloques disponibles de petróleo, Librizzi comentó que en el 28% residen conviven pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades locales, por lo que implementar industrias extractivistas en estos ecosistemas amenaza de forma directa la vida y la Tierra.

En ese sentido, la experta destacó la importancia de la transición energética hacia un modelo más sostenible y limpio, que ha sido una de las banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. No obstante, mencionó que eliminar por completo las industrias extractivas en ecosistemas amenazados es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético y a largo plazo.

“Esto va a requerir una diversidad de fuentes de energía renovables que es una mezcla de no combustibles fósiles, de energía eólica, de energía solar, etc. Y por supuesto, financiamiento porque de esto tenemos que hablar también no, el financiamiento es fundamental para poder hacer esa energía esa transición energética”. Con relación a este último factor, añadió que, muchas economías dependen significativamente de las industrias extractivas, lo que hace difícil una eliminación inmediata.

Otros puntos significativos del informe en cuestión es, el fortalecimiento de la cooperación internacional para establecer marcos regulatorios comunes, ya que, esta problemática es a nivel mundial, particularmente, la investigación se centra en las cuencas del Amazonas, del Congo y el sudeste asiático,

En estas tres regiones, que suman 25,4 millones de hectáreas de áreas protegidas, están superpuestas por bloques de petróleo y gas.

“En nuestro informe estamos mostrando es la oportunidad. Ahora, obviamente cada país como Estado soberano va a tener que determinar qué es lo que ellos pueden hacer y cómo hacerlo. Ahí es donde es muy importante ser sensibles a las cuestiones de equidad, es un poco lo que ambos están determinando. Estas soluciones creo que tienen que ser locales, pensando en las poblaciones pensando en la sostenibilidad de Colombia y asegurándonos de que Colombia no lleve todo este peso en sí mismo. Con lo cual, yo creo que es muy importante resaltar el tema de la financiación para determinar alternativas de una economía que sean sostenibles y que permiten un bienestar y un cuidar la naturaleza por el mundo, pero también por Colombia”.

