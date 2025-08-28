Día del Adulto Mayor: paciencia y amor para enfrentar el Alzheimer
Asociaciones recomiendan que también haya comprensión con personas con esta condición.
Día del Adulto Mayor: paciencia y amor para enfrentar el Alzheimer
13:09
Telephone scams targeting seniors. Scammer making phone call with elderly woman, asking for money, demanding personal, sensitive informations over phone without verification.
En conversación con Caracol Radio, Yolanda Vendríez, líder de la Asociación de Familiares y Cuidadoras de Personas con Alzheimer dio a conocer algunos tips que se pueden tener en cuenta para poder cuidar a personas con esta condición, pero también explicó la situación que se tiene con las diferentes EPS.
“No están entregando medicamentos, no están dando las consultas rápido eso está terrible, está terrible para este tipo de enfermos porque allá en la asociación lo estamos viendo, lo estamos palpando”, manifestó.
Por otra parte, manifestó que las personas que tengan familiares con esta condición deben ser muy atentos para evitar situaciones adversas.
“Hay que ser muy tolerantes. Ese es un indicativo, que cambian de humor, de carácter. Como dice uno, de ser una persona alegre pasa a ser una persona depresiva, A aislarse. Hay que evitar la soledad ante todo porque hace más grave la enfermedad. el paciente de Alzheimer, hay que rodearlo de mucho amor, de mucha compañía”, sostuvo.
Un trabajo interdisciplinario
Manifestó que para apoyar a personas con Alzheimer es importante que haya un trabajo interdisciplinario que permita que el paciente pueda ser respaldado en diferentes áreas.
“Es importante la ciencia médica, eso deben ir paralelos, el psiquiatra, el neurólogo, todo pues la enfermedad de Alzheimer desenvuelve una cantidad de equipo médico porque ellos van perdiendo todo, fisioterapistas, nutricionistas, trabajadores sociales, de todo eso hay que rodearse uno para sobrellevar la enfermedad”, indicó.