Contraloría alerta por el deterioro de escenarios deportivos como ‘La Castellana’ en Santa Marta

Santa Marta

La Contraloría Distrital de Santa Marta puso la lupa sobre la cancha de fútbol de ‘La Castellana’ tras recibir denuncias de la ciudadanía sobre el deterioro del escenario y un presunto incumplimiento en las labores de mantenimiento. Para verificar la situación, el ente de control realizó una visita de inspección en el lugar.

Durante el recorrido, los auditores encontraron un panorama crítico: graderías en riesgo de colapso por la corrosión de sus estructuras metálicas, techos deteriorados, baños y camerinos en mal estado, además de un terreno de juego irregular con problemas de drenaje, deficiente iluminación y la ausencia de mallas de protección.

El organismo de control advirtió que estas condiciones no solo limitan el uso adecuado del espacio, sino que también representan un riesgo para los usuarios, en especial niños y jóvenes que lo frecuentan. La situación, según la entidad, refleja la falta de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de las autoridades responsables.

Le puede interesar: Alerta ambiental en Santa Marta: advierten graves impactos del emisario submarino en el mar Caribe

Sobre este escenario, el director del Instituto Distrital de Deportes (Inred), Ideraldo Espinoza, manifestó que “encontramos la cancha deteriorada, hemos arreglado la malla, los baños y vamos a intervenir el escenario para garantizar la seguridad, pero también hay que decir que lo haremos en Galicia, El Pando y Bastidas”.

La Contraloría, por su parte, anunció que continuará con las acciones correspondientes para establecer responsabilidades y garantizar que los recursos públicos destinados al deporte y la recreación se utilicen de manera eficiente en beneficio de la comunidad.