Consejo de Estado deja en sus cargos a la defensora del Pueblo y al embajador en Suecia

La Sección Quinta del Consejo de Estado tomó importantes decisiones en la Sala Plena realizada este jueves 28 de agosto.

Iris Marín ratificada defensora del Pueblo

En el caso del futuro de la Defensoria del Pueblo, la corporación decidió negar una demanda de nulidad que buscaba tumbar a Iris Marín del cargo.

La determinación fue confirmada por el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, quien aseguró que no hubo vicios en la terna entre la que se eligió a Marín, y que a propósito, estaba compuesta por solo mujeres.

“Festudiado desde la perspectiva de igualdad y se encontró que la norma está dirigida para justamente avanzar en el respeto del género, que en Colombia ha sido el más desconocido, el que históricamente ha sido vulnerable. En consecuencia, no se violenta el mandato constitucional de la igualdad cuando en una terna van tres mujeres, sino todo lo contrario”, puntualizó Álvarez.

Exministro Guillermo Reyes regresa a la Embajada de Suecia

En el caso de Guillermo Reyes, la Sala anuló una sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca que lo había sacado del cargo por considerar que no cumplía con el requisito de inglés ni con la experiencia necesaria.

“Mayoritariamente se encontró que tenía el cumplimiento de este requisito. Tuvo un salvamento de voto en esa decisión”, dijo el presidente del Consejo de Estado.

