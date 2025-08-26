Defensoría del Pueblo en alerta por secuestros en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el aumento de secuestros en Norte de Santander, donde más de 60 personas permanecen privadas de la libertad en poder de distintos grupos armados.

Pepe Ruiz, defensor regional, hizo un llamado urgente para que la población civil no siga siendo blanco de estas acciones.

“Lo que nosotros hemos hecho es llamar a los grupos al margen de la ley para que nos dejen a los comerciantes, a los estudiantes, a las escuelas fuera de este conflicto. El secuestro no es una de las mejores herramientas para que ellos se hagan notar en el territorio”, manifestó.

Ruiz explicó que, ante cada caso, se activa una comisión humanitaria conformada por la Defensoría, la Iglesia y la ONU, que ingresa a las zonas cuando los grupos lo permiten.

“En la gran mayoría de ocasiones acudimos con la Iglesia a los diferentes sectores, acompañando a las comunidades que han resistido durante años. Dios quiera que lo sigan soportando y que esta pesadilla termine lo más pronto posible”, agregó.

La Defensoría reiteró que el secuestro es una grave violación a los derechos humanos y que los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario, garantizando la vida e integridad de quienes viven en medio del conflicto en el departamento.