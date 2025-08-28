Carlos Cuesta regresa al fútbol sudamericano: esto dijo su nuevo entrenador

El antioqueño de 26 años, Carlos Cuesta, es nuevo jugador del equipo Brasileño Vasco de Gama de la ciudad de Río de Janeiro. El contrato que firmaría sería hasta diciembre del 2026, tras el acuerdo que tuvo el club con Galatasaray por los derechos deportivos del jugador, que llega en condición de préstamo con opción de compra.

El defensor colombiano regresa a Sudamérica, después de un difícil paso por Turquía en el que vistió los colores de Galatasaray, anteriormente había jugado con Genk de Bélgica, equipo en el que tuvo un buen rendimiento.

Con el cuadro de Estambul, el cuerpo técnico del equipo no le dio la suficiente confianza a Cuesta y terminó jugando bastante poco. Tras el claro mensaje de Okan Buruk, DT del equipo turco, en el que demostró que esta temporada no contaría con el colombiano, su entorno tuvo que activar el mercado de fichajes.

Cuesta también recibió ofertas desde Spartak e inicialmente la intención del jugador era ir a Rusia, pero no se logró un acuerdo entre los clubes, lo que impidió el fichaje del chocoano. Con el camino libre, Vasco volvió a la carga para finalmente llevárselo, un colombiano más que disputará el Brasileirao.

¿Qué esperan desde Brasil con la llegada de Carlos Cuesta?

El técnico de Vasco, Fernando Diniz fue clave en la contratación del jugador, quien le indicó al jugador que era una prioridad para el equipo su fichaje. Esto tras el empate 1-1 como local con Botafogo. El técnico se refirió a la llegada del colombiano, algo que se había evaluado muy bien.

“Cuesta es un jugador que habíamos recomendado, que estábamos esperando, fue muy bien evaluado por todo el departamento, es un fichaje muy cuidado, un jugador de la Selección Colombia, que estaba jugando en un equipo importante de Europa, el Galatasaray, y estamos muy optimistas con su llegada”, mencionó Diniz en conferencia de prensa.

El refuerzo en la zona defensiva se suma a la llegada de Robert Renan, para mejorar la defensa del equipo, que actualmente está en la casilla número 16 de la Liga Brasileña con 19 unidades.