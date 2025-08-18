En Turquía critican con dureza el paso de Carlos Cuesta por Galatasaray: equipos luchan su fichaje

El colombiano Carlos Cuesta llegó a Turquía en febrero del presente año, para incorporarse al Galatasary por 8 millones de euros, sin embargo, el director técnico Okan Buruk no le dio la continuidad necesaria para poder hacerse con un puesto en la defensa.

A Cuesta, quien brilló en Atlético Nacional y tuvo un buen desempeño en el Genk de Bélgica, le costó demostrar en el fútbol turco la misma regularidad con la que venía.

En su paso por el fútbol turco, Cuesta disputó un total de 9 partidos: 5 fueron por Liga, 2 por la copa local y 2 por la Europa League.

Yakup Çınar: “Spartak Moskova, Carlos Cuesta'ya vereceği maaşı artırmıştı. Ancak Vasco da Gama'nın Galatasaray'a yaptığı teklif daha iyi. Şu anda ibre Brezilya ekibine dönmüş durumda.” pic.twitter.com/h2e3fvaCzl — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) August 18, 2025

Según lo informó el diario Sporx de Turquía, el Galatasaray quiere vender al colombiano y ya existen dos opciones sobre la mesa. Sin embargo, el jugador es el que tiene la última palabra.

“Galatasaray se encuentra en una encrucijada con respecto a Carlos Cuesta, quien fue transferido la temporada pasada, pero que resultó ser una gran decepción...“, fue la descripción que hizo el medio turco sobre el chocoano.

¿Cuál será el futuro de Carlos Cuesta?

Tras la mala presentación que ha tenido el defensa colombiano en el fútbol turco, dos equipos lo pretenden para incluirlo a sus respectivas plantillas.

Según el diario turco, Carlos Cuesta tendría propuestas de continuar su carrera profesional tanto en Rusia como en Brasil, país que contrató a varios colombianos durante el mercado de fichajes en el fútbol. Pese a que las ofertas no son oficiales, se espera que en los próximos días se conozca el futuro del jugador de 26 años.

Cuesta, Spartak Moskova’nın Vasco de Gama’dan daha fazla teklif yapması üzerine Galatasaray’a tercihinin Spartak Moskova olduğunu iletti.



Vasco de Gama Sportif Direktörü, Cuesta’yı ikna etmek için İstanbul’a geliyor.



Galatasaray, Spartak Moskova’dan da Cuesta için Vasco de Gama… pic.twitter.com/HybE5eh81E — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) August 15, 2025

“Si bien la directiva prefiere al Spartak porque el defensor tendrá un salario ligeramente superior, Cuesta será quien decida”, se lee en la publicación.

Ya sea el Spartak de Rusia o Vasco da Gama de Brasil, el colombiano saldrá del Galatasaray por un valor que se estima en 6 millones de euros. Claro está que el equipo turco tendrá una pequeña pérdida económica, pero no habrá vuelta atrás.