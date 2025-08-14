Popayán

Dos policías fueron asesinados en Morales, Cauca; la sede de la Alcaldía fue evacuada por amenaza

En la zona tiene una fuerte presencia el frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Morales, Cauca

Dos uniformados de la Policía fueron asesinados en el municipio de Morales en el Cauca.

Los funcionarios se encontraban en una de las esquinas centrales de la población cuando fueron sorprendidos por hombres armados que les dispararon.

Los responsables del hecho, habrían dejado abandonado un posible explosivo cerca de la sede de la Alcaldía municipal lo que obligó a la evacuación inmediata de esas instalaciones y otros inmuebles cercanos.

El alcalde Oscar Guachetá aseguró que “convocamos a un consejo de seguridad para dar claridad a los hechos. Frente a la Alcaldía fue abandonado un artefacto”.

En la zona tiene una fuerte presencia el frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Personal del Ejército con la Fuerza Aeroespacial Colombiana fueron desplegados en todo ese territorio del departamento para dar con la captura de los autores de este nuevo ataque.

