Contraloría advierte que el Gobierno no ha entregado argumentos suficientes sobre cláusula de escape

Ante la cláusula de escape relacionada con la regla fiscal, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que desde la entidad no han evidenciado una justificación suficiente por parte del gobierno.

Estas fueron las palabras del ente de control: “Lamentablemente lo que la Contraloría ha observado durante el año 2023 y 2024 se ha reflejado ahora en el 2025. Yo quiero reiterar de la manera más respetuosa, no he escuchado aún a fondo las justificaciones del Gobierno, pero que desde el punto de vista de la Contraloría General de la República no hayamos los suficientes soportes, fundamentos y condiciones exógenas que ameriten esa decisión tomada por el Gobierno Nacional”.

Además, el Contralor General señaló que no acatar la regla fiscal, anticipar la renta del 2026 y no reducir el presupuesto sus medidas contrarias a lo que ha advertido el Ente de Control sobre los líos en los que llegaría a estar las finanzas públicas.

Noticia en desarrollo...