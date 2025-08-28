Águilas Doradas vs. Millonarios por la Liga Colombiana: prográmese acá con la fecha y la hora

Inicia la novena jornada de la Liga Colombiana con duelos emocionantes. Millonarios viajará a Rionegro para enfrentar a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales. Desde 2011 se produce este enfrentamiento (Águilas conocido antes como Itagui Ditaires) y el conjunto bogotano nunca le ha podido ganar en calidad de visitante.

El equipo capitalino ya logró conseguir su primer triunfo en el segundo semestre de la Liga. Sin embargo, llegó de la mano del técnico interino Carlos Giraldo, por lo que Hernán Torres va por su primer triunfo.

Le puede interesar: Hernán Torres reveló el fichaje que busca Millonarios: dio detalles del perfil que quiere

¡𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟗 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐈𝐈-𝟐𝟎𝟐𝟓! 🙌



Ya están confirmadas las señales de televisión para los partidos 👀



Consulta a continuación dónde podrás ver cada encuentro de la Fecha 9 de manera oficial



👉… pic.twitter.com/7ZoRoHHE4P — DIMAYOR (@Dimayor) August 28, 2025

Así llega Millonarios

A pesar de que el Embajador cayó derrotado en el partido de vuelta 1-2 ante Real Cartagena, logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Colombia tras vencer por un global de 4-3. Este fue el estreno de Torres en el banquillo azul.

Por otro lado, Millonarios en la Liga Colombiana logró vencer 3-0 a Junior de Barranquilla en El Campín de la ciudad de Bogotá, con anotaciones de Sebastián del Castillo (20), Nicolás Arévalo (33) y de Danovis Banguero (80). Con esta victoria se ubica en el puesto 19 con 4 unidades.

⚽ El gol de Nicolás Arévalo frente a Junior fue elegido oficialmente como el Gol de la Fecha 8 en la Liga 2025-II ¡Grande Nico! Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/JGbbrSDWA0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 26, 2025

Así llega Águilas Doradas

El conjunto dirigido por Pablo de Muner viene de ser goleado (0-4) por Atlético Bucaramanga en condición de local. Durante las últimas cinco fechas Águilas Doradas ha conseguido dos derrotas, dos empates y una victoria, con estos resultados se mantiene en la casilla 16 con 7 puntos, al igual que Boyacá Chicó.

Lea también: Millonarios, el que más dinero ingresó en 2024 ¿Cómo quedaron Nacional, América y otros equipos?

Posibles alineaciones

Millonarios: Guillermo de Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Sebastián Viveros; Beckham Castro, Santiago Giordana y Álex Castro.

DT: Hernán Torres

Águilas Doradas: Wuílker Faríñez; Delvin Alfonzo, Diego Hernández, Hernán Lopes, Nicolás Lara; Auli Oliveros, Jean Pineda, Frank Lozano, Cristian Blanco; Jorge Rivaldo y Róyner Benítez.

DT: Pablo de Muner

Fecha, hora y cómo seguir

El duelo se disputará este viernes 29 de agosto desde las 8:10 p.m. Usted podrá disfrutar de este juego por la transmisión de Caracol Deportes y mediante el minuto a minuto de caracol.com.co