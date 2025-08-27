🔴 Millonarios vs. Real Cartagena EN VIVO: siga acá el partido de play-offs en Copa Colombia 2025

Los play-offs de la Copa Colombia 2025 terminan este martes 26 de agosto con <b>el duelo entre Real Cartagena y Millonarios en el Estadio Olímpico Jaime Morón León</b>. La serie se encuentra 3-1 en favor de los azules, gracias al doblete de Beckham Castro y el tanto de Luis Marimón.<b>Le puede interesar:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/26/revelan-sorprendente-acto-de-jugadores-de-millonarios-para-evitar-salida-de-david-gonzalez/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/26/revelan-sorprendente-acto-de-jugadores-de-millonarios-para-evitar-salida-de-david-gonzalez/?rel=buscador_noticias"><b> </b><b>Revelan sorprendente acto de jugadores de Millonarios para evitar salida de David González</b></a>La principal novedad para este partido pasa por el <a href="https://caracol.com.co/2025/08/26/hernan-torres-debuta-con-millonarios-esta-es-su-primera-convocatoria/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/26/hernan-torres-debuta-con-millonarios-esta-es-su-primera-convocatoria/?rel=buscador_noticias"><b>debut del entrenador Hernán Torres en su segunda etapa vestido de azul</b></a>. El tolimense llegó a la institución, tras la destitución de David González.En su nómina de 19 futbolistas destaca <b>la ausencia de Jorge Cabezas Hurtado</b>, quien suma su segundo partido consecutivo sin actividad. Por otro lado, el canterano<b> Samuel Martín repite convocatoria</b>.<b>Lea también acá: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/26/david-gonzalez-tendria-nuevo-equipo-en-colombia-tras-salir-de-millonarios-esto-se-sabe/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/26/david-gonzalez-tendria-nuevo-equipo-en-colombia-tras-salir-de-millonarios-esto-se-sabe/"><b>David González tendría nuevo equipo en Colombia, tras salir de Millonarios: esto se sabe</b></a>