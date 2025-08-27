Fútbol

🔴 Millonarios vs. Real Cartagena EN VIVO: siga acá el partido de play-offs en Copa Colombia 2025

La serie se encuentra 3-1 en favor del cuadro bogotano.

Millonarios anuncia dura baja para sus próximos partidos de Liga Colombiana 2025-II. (Colprensa - Lina Gasca).

Millonarios anuncia dura baja para sus próximos partidos de Liga Colombiana 2025-II. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad