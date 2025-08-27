¡Y sigue subiendo! Precio del dólar en Venezuela HOY 27 de agosto, según BCV

El dólar en Venezuela lleva varias semanas con tendencia a la subida, y por esto, parece que se mantendrá este comportamiento durante el tiempo. Para el día de hoy, presentó un nuevo aumento de tan solo 1 bolivar, según el precio de apertura.

El precio del dólar en Venezuela, para hoy, 27 de agosto, se estableció en 144,3732 bolívares, según la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela.

En dicha plataforma, se encuentran también diferentes indicadores de otras divisas del mundo, encuéntrelas a continuación:

Euro: 168,3405 bolívares (aumentó)

168,3405 bolívares (aumentó) Yuan chino: 20,1816 bolívares (aumentó)

20,1816 bolívares (aumentó) Lira turca: 3,5187 bolívares (aumentó)

3,5187 bolívares (aumentó) Rublo ruso: 1,7946 bolívares. (aumentó)

Si bien el aumento en algunas de estas divisas no es mayor a 1 bolivar, la moneda venezolana se ha devaluado de cara a estas, al igual que frente al dólar.

Precio del dólar en Colombia

El valor del dólar en Colombia, establecido por la Superintendencia Financiera y publicado por el Banco de la República, presentó un aumento sustancial frente al precio de apertura del día de ayer, 26 de agosto, pues tuvo un crecimiento de 27 pesos colombianos.

Gracias a dicho aumento, se estableció el día de hoy, 27 de agosto, en 4.044 pesos colombianos. Si bien presentó un aumento frente a la apertura del día anterior, tuvo una disminución ante el precio de cierre anterior (4,055 pesos colombianos).

Oposición en Venezuela

Recientemente, el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, declaró que el gobierno de dicho país había pasado de un régimen autoritario encabezado por Nicolás Maduro, a una estructura criminal encargada del manejo de diferentes actividades económicas ilícitas. Por lo cual, solicitó apoyo a autoridades internacionales para que ofrezcan apoyo con el que se pueda neutralizar el desarrollo de ese tipo de actividades.

Pues también estableció, que Venezuela ya no es el país petrolero como se conocía antes, pues en la actualidad, se venden menos de un millón de barriles diarios.

En relación con esto, el líder opositor aseguró que la economía de dicho país actualmente se mantiene con base en el petróleo que es vendido al mercado negro, la extracción de oro y minerales, el contrabando y el tráfico de cocaína.

De acuerdo a esto, aseguró que el desarrollo de este tipo de actividades ilícitas no se comparan a lo que fue el cartel de Cali, el cartel de Medellín o lo que es el cartel de Sinaloa, pues dijo que las actividades ilegales, se están desarrollando directamente desde el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo en esto, la participación militar.

Según López, esta última, manteniendo un vínculo directo con el llamado ‘cartel de los soles’ y con el tráfico de droga, asegurando que dicha organización, no es un ente paralelo al gobierno, sino que es parte del mismo.

