Corte admite demanda por la zona binacional entre Colombia y Venezuela

Cúcuta

Una demanda contra el memorando de entendimiento suscrito entre Colombia y Venezuela firmado para crear la zona económica binacional fue admitida por la Corte Constitucional para su estudio.

La acción presentada por David Jacobo Gómez Zamora en contra de este acuerdo, firmado el 17 de julio busca llamar la atención sobre las presuntas omisiones en las que habrá incurrido el gobierno al firmar este documento.

El demandante advierte una supuesta omisión legislativa en la reglamentación de la propuesta, como también una serie de situaciones presuntamente irregulares en el proyecto que representa a los dos gobiernos.

En la acción se establece la necesidad de informar al jefe de Estado, a los ministerios de defensa, comercio, hacienda para que intervengan durante un termino de diez días dando explicaciones a la misma.

El alto tribunal también establece durante ese mismo periodo la recolección de pruebas en los despachos involucrados en el asunto.