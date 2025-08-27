¡Vuelve a subir! Precio del dólar en Colombia HOY 27 de agosto, según Banco de la República

El valor del dólar en Colombia, establecido por la Superintendencia Financiera y publicado por el Banco de la República, presentó un aumento sustancial frente al precio de apertura del día de ayer, 26 de agosto, pues tuvo un crecimiento de 27 pesos colombianos.

Gracias a dicho aumento, se estableció el día de hoy, 27 de agosto, en 4.044 pesos colombianos. Si bien presentó un aumento frente a la apertura del día anterior, tuvo una disminución ante el precio de cierre anterior (4,055 pesos colombianos).

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

Los siguientes valores representan un promedio teniendo como base el promedio de transacciones realizadas con el precio de apertura de la divisa, por tal razón, puede tener variaciones a lo largo del día.

Bogotá: |Compra- 3,957 |Venta- 4,015 |

|Compra- |Venta- | Medellín: |Compra- 3,834 |Venta- 3,984 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3.800 | Venta- 4.000 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3.915 | Venta-4.040|

Lea también: Valentina Gómez: la candidata colombiana que quema un Corán en su campaña al Congreso en Texas

Exenciones de Estados Unidos

El ‘T-MEC’ es un tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con el cual, se busca establecer beneficios mutuos para trabajadores, agricultores y empresarios de Norteamérica.

Bajo dicho tratado, luego de las tarifas arancelarias impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos realizó excepciones a productos canadienses que se encontraban protegidos por el Tratado de Libre Comercio que fue firmado en 2020.

Por tal razón, Canadá tomo la decisión de suprimir los aranceles de represalia impuestos a EE.UU., pues de este modo, igualarían las exenciones que se les realizó, bajo los términos del TLC.

El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, aseguró durante una conferencia de prensa, que a pesar de los cambios que se realizaron en cuanto a las tarifas arancelarias entre ambos países, Canadá actualmente posee el mejor acuerdo comercial con Estados Unidos que cualquier otro país pueda tener.

Actualmente, solo se encuentran en vigor las exenciones que realizó Estados Unidos, pues la respuesta de Canadá, solo entrará en vigencia hasta el siguiente lunes, primero de agosto.

Le podría interesar: Venezuela pide a Naciones Unidas apoyo ante despliegue militar estadounidense en el Caribe

Tarifas arancelarias

Es de gran importancia entender el gran impacto que tienen estas tarifas sobre la economía, pues antes del gobierno de Donald Trump, los aranceles que se aplicaban a los productos extranjeros que ingresaban a Estados Unidos eran del 2%, mientras que luego de las nuevas tarifas, será alrededor de un 16%.

El jefe de gobierno, comentó además, que era evidente que Trump estaba obligando a los demás países a comprar su participación en “la economía más grande del mundo”

En cuanto a esto, el primer ministro canadiense aseguró que el 85% de los productos de dicho país se encontraban libres de aranceles, y aquellos productos a los que se le aplicaba la tarifa arancelaria era de tan solo un 5,6%.

Luego de las intervenciones realizadas por Carney, el mandatario estadounidense elogió al primer ministro, al igual que las decisiones y medidas adoptadas por Canadá. Asegurando que “Carney es una muy buena persona”.

Otras noticias: Trump anuncia “gran reunión sobre Gaza” en la Casa Blanca