Recorrido de las 7 cascadas de Jardín Antioquia, ¿cómo llegar? Mejor ruta y presupuesto

Al sureste antioqueño, se encuentra Jardín, uno de los 55 pueblos más hermosos del mundo, según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), y que, además, hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Este municipio, que es habitado por 15.513 habitantes y que se encuentra a 130 kilómetros de Medellín, ha sido reconocido por sus casas coloridas, caminos naturales y calles coloniales, que dan la sensación de estar un lugar que se detuvo en el tiempo.

Los premios que ha recibido este destino turístico, han ayudado a su crecimiento económico, social y cultural. Luego de ser nombrados el mejor destino para turismo rural en Colombia, la alcaldesa de Jardín, Claudia Naranjo, aseguró que el premio “es una alegría que nos une y que nos motiva a seguir trabajando con la comunidad y los prestadores de servicios turísticos para seguir aportando al patrimonio y la cultura. Somos un municipio en el que el 58 % de su territorio es reserva natural: los invitamos a todos a conocer nuestras montañas y a ver nuestras aves”.

Además de esto, y como es típico en los pueblos antioqueños, uno de los principales atractivos es el turismo cafetero, pues quienes asistan a este municipio, tienen la posibilidad de acudir a haciendas cercanas, para aprender sobre el grano que hace parte de la identidad de nuestro país.

En paralelo a esto, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, es el primer pueblo con una ruta etnoturistica del departamento, pues durante esta, los indígenas que habitan el territorio, enseñan a los turistas sus rituales, tradiciones, relatos y su gastronomía.

Sin embargo, uno de los principales atractivos turísticos del municipio, y una de las razones de conseguir el premio de turismo natural, es la ruta de siete cascadas, un recorrido que dura alrededor de ocho horas en el cual se pasa por:

Cascada Salto del Ángel Cascada las Tinajas Cascada Las Tres Gargantas Cascada Cueva de los Guácharos Cascada Caída de Dragón o Cascada Pozos Dorados Cascada Velo de Novia Cascada la Escalera

Para llegar a este lugar, puedes tomar un bus desde la terminal de Medellín hacia el municipio que tiene un costo promedio de 38.000 pesos colombianos, además puedes contratar el servicio del tour con una agencia que tendría un costo cercano a los 150.000 pesos, que incluiría el transporte desde Jardín hasta el inicio de la ruta, refrigerio, almuerzo y guía. Sin embargo, este valor puede cambiar según la época del año y la cantidad de personas que deseen realizar el recorrido.

¿Qué pueblos componen la red turística de pueblos patrimonio en Colombia?

La red de pueblos patrimonio, es una iniciativa propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la que se busca potenciar el patrimonio cultural colombiano, material e inmaterial por medio del turismo para generar oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en los destinos que la componen.

Esta red se encuentra compuesta por 17 municipios, que son los siguientes:

Aguadas, Caldas.

Barichara, Santander.

Ciénaga, Magdalena.

El Jardín, Antioquia.

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

Honda, Tolima.

Jericó, Antioquia.

Monguí, Boyacá.

Pore, Casanare.

Playa de Belén, Norte de Santander.

Salamina, Caldas.

Santa Fe, Antioquia.

El Socorro, Santander.

San Juan de Girón, Santander.

Villa de Guaduas, Cundinamarca.

Santa Cruz de Lorica, Córdoba.

Mompox, Bolívar.

Villa de Leyva, Boyacá.

