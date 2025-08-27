Procuraduría ordena repetir proceso de ex secretaria de la Mujer de Tunja por errores en acusación

La secretaria de la Mujer de Tunja no estudió la Especialización en Juego y Desarrollo Socio Emocional. Foto | Alcaldía de Tunja

Tunja

La Procuraduría General de la Nación anuló el proceso disciplinario contra la ex secretaria de la Mujer de Tunja, Diana Carolina Espinosa Trujillo, por errores en la acusación. Aunque se le señalaba de haber presentado un diploma falso de su especialización en la Uniminuto, el organismo de control concluyó que el documento de acusación tenía serias fallas que afectaban su derecho a defenderse. Por esa razón, ordenó que el proceso se repita desde ese punto, respetándole las garantías legales.

Diana Espinosa fue nombrada como secretaria de la Mujer de Tunja, el 4 de enero del 2024. Después, una denuncia anónima fue la que puso el manto de duda de la autenticidad de uno de los títulos que adjuntó en su hoja de vida y eso llevó a abrir la investigación preventiva. Fue la la Personería de Tunja la que revisó los documentos y recomendó iniciar un proceso disciplinario.

Siguiendo esa recomendación, el 30 de mayo del 2024 se abrió formalmente la investigación y ahí se ordenó suspender por tres meses sin salario, a la funcionaria de la Alcaldía de Tunja. En agosto de ese año, la sanción fue revocada por la Procuraduría Regional de Boyacá por que no habían pruebas suficientes para mantenérsela.

Solo hasta noviembre del año pasado se cerró la etapa de investigación y tres meses después, en enero del 2025, se formuló la acusación oficial contra Diana Espinosa, de haber usado el diploma falso. Ahí el caso pasó a la Procuraduría de Juzgamiento que le dio el plazo para defenderse y la ex secretaria no entregó respuesta alguna.

Hace poco más de un mes, en el mes de julio, el abogado de Diana Espinosa pidió la anulación de ese proceso, argumentando que algunas pruebas no se habían obtenido correctamente. Aunque esa solicitud fue rechazada por llegar tarde, la Procuraduría revisó el expediente y encontró errores graves en la forma en que se había hecho la acusación.

Según el análisis, las normas citadas eran confusas y no se explicó claramente cuál había violado la ex funcionaria. Esto afectó su derecho a defenderse adecuadamente.

Por eso, el 25 de agosto la Procuraduría decidió anular el proceso desde el momento en que se presentó la acusación, y ordenó que se repita esa parte del trámite, respetando los derechos de Espinosa y conservando las pruebas válidas.