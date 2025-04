La alta rotación del gabinete del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

Tunja

Ante la más reciente renuncia del gabinete municipal de Tunja, de la directora del Departamento Administrativo de Gestión Catastral, Martha Viviana Moreno Urrea, en Caracol Radio tenemos este recuento de la rotación de sus secretarios y directores en 15 meses que lleva como alcalde.

Desde el segundo mes hubo cambios en el 2024

La primera fue en febrero. La del gerente de la E.S.E. Santiago de Tunja, Félix Leonardo Morales Sierra, por el retraso en el pago de salarios al personal médico y por reportes de servicios esenciales que no se estaban prestando. Su renuncia se recuerda porque hubo discrepancias entre la fecha en que Morales Ramírez presentó su renuncia y la fecha que figuró en el decreto con el que el alcalde de Tunja se la aceptó.

En marzo, se fue Adriana Carolina Gutiérrez Buitrago, directora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública. Renunció tras una controversia relacionada con la modificación del presupuesto municipal por decreto, sin la aprobación del Concejo Municipal, lo que generó tensiones y su posterior dimisión. Jessica Tatiana Zipa Martínez, jefa de Gabinete y líder de la Unidad de Asesoría Institucional. Considerada la mano derecha del alcalde, presentó su renuncia debido a diferencias irreconciliables con Krasnov y preocupaciones sobre la gestión del equipo de gobierno. También Jorge Luis Rodríguez Vega, gerente del Instituto de la Recreación y el Deporte de Tunja (Irdet), se fue de la entidad.

Y acá hay una particularidad porque tras estas renuncias, el alcalde Krasnov nombró a Ricardo Andrés Rodríguez Novoa como jefe de Gabinete, y él, meses después resultó siendo el apoderado del alcalde ruso en su proceso de nulidad electoral.

El mes de abril, también siguió con renuncias. Lorena Stephanny Abril Rodríguez, gerente estratégica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Se mencionó la posible falta de experiencia de algunos de los funcionarios nombrados en la administración, lo que podría haber contribuido a esta renuncia.

En junio, hubo una muy sonada, la de Germán Darío Mora, secretario de Infraestructura Territorial. Presentó su renuncia irrevocable alegando malos tratos por parte del alcalde y señalando instrucciones éticamente cuestionables y potencialmente ilegales y ahora él hace parte del comité promotor de la revocatoria de mandato del alcalde.

En julio, fue suspendida la secretaria de la Mujer, Diana Carolina Espinosa, por poner en su hoja de vida que era especialista en juego y desarrollo socio emocional, cuando no era así.

Tres meses después, en octubre, cuando salió el secretario de Educación, Alfonso Rincón, por la posición neutral que adoptó el secretario, frente al tema de elección del nuevo rector del Colegio de Boyacá, algo que no le gustó al alcalde de la ciudad. En ese mismo mes y aparentemente sin motivo alguno, se fue la secretaria de Salud, Diana Consuelo López Pérez.

Noviembre tampoco dio tregua. Renunció el secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, Gustavo López, aunque semanas después ingresó de nuevo a la Administración Municipal como almacenista. Diciembre le trajo su propio regalo al alcalde, con la renuncia del secretario de Infraestructura William Rincón, que parece que no pudo con la presión en el Concejo y con los cuestionamientos sobre posibles prebendas que pedía para asignación de contratos, además que en su carta de renuncia argumentó que no podía continuar con un alcalde que no confiaba en él y en su trabajo, pero Krasnov le pidió que no se fuera y cedió ante esa solicitud. Semanas después se fue del cargo.

El 2025 va por el mismo camino

Enero arrancó con la renuncia de Deicy Liliana Melo como directora del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública. Febrero y marzo fueron meses movidos para no perder la costumbre del 2024: el alcalde le pidió la renuncia al director del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito, Giusseppe Malagón, porque no confiaba en su trabajo y porque según el mandatario no conocía del tema. En marzo, renunció la secretaria de Cultura y Patrimonio, Jessica Albarracín, a quien le aceptaron su renuncia para hacerse efectiva a partir del jueves 24 de abril. Diana Marcela Villarraga Rojas, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica y Defensa Institucional, tampoco siguió en este cargo, así como tampoco lo está Eduardo Ernesto Camargo, gerente de Ecovivienda y finalizó este mes con la renuncia de Martha Viviana Moreno Urrea, la directora de Catastro.

Es decir, del gabinete inicial de 20 funcionarios, solo se mantienen siete: Juan Pablo Pérez de la Gerencia Estratégica de Comunicaciones; secretaria de Medio Ambiente, Nataly Callejas; director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial, Gabriel Hernández; Unidad Especial de Control Interno Disciplinario, César Carreño; secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos Leguizamón; secretaria del Interior y de Seguridad Territorial, Ahilliz Rojas, y directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo.