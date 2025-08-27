No para la conmoción en Armenia por la muerte accidental de una niña de cinco años, hubo velatón

Armenia

No para la conmoción en Armenia, por la muerte accidental de una niña de cinco años de edad en un parque infantil, líderes comunales piden intervención por mal estado de varios de los parques que amenazan riesgo.

En la noche del martes 26 de agosto en medio del dolor de su familia y la conmoción de la comunidad se llevó a cabo una velatón en el parque infantil del barrio Ciudad Dorada donde mediante la oración se rindió homenaje a la pequeña Isabela, líderes comunales del sector esperan que este tipo de tragedias no se vuelvan a presentar en la ciudad.

Con globos blancos, velas encendidas y un altar con la foto de la pequeña Isabela, sus padres, familiares, amigos, vecinos participaron de la velatón donde se elevaron oraciones y plegarias por la vida de la niña, pero además elevando suplicas para que la familia pueda enfrentar este dolor de perder a una hija, hermana, nieta, prima, compañera, amiga de tan solo cinco años de edad.

Vanessa Valencia Polanco que lideró la velatón en diálogo con Caracol Radio Armenia señaló “yo creería que es responsabilidad de todos como comunidad, no solamente tildar a la administración ni echarle la culpa a nadie ni señalar, pero claramente sabemos que si como comunidad nos unimos podemos mantener los escenarios deportivos, los parques en donde los niños salen a divertirse en buenas condiciones.

Y añadió “el llamado es que nos unamos más, que no pensemos políticamente, porque la verdad muy triste que nuestro barrio esté tan politizado. Y por culpa de eso, nos preocupamos más por un campeonato de fútbol que realmente por darle a los niños lo que realmente merece, escenarios de esparcimiento.

De lo que ustedes conocen ¿Al parque le falta mantenimiento?

Sí, claro, el parque lastimosamente un concejal lo donó, pero no hubo supervisión después, entonces pues muy bonita la fiesta cuando nos las dan, pero lo que yo siempre digo y lo que he reiterado porque he escuchado que le echan la culpa a las mamás, a la abuelita que era la que traía los niños, pero si yo veo un parque abierto, yo como mamá, yo no miro tornillo por tornillo, yo simplemente dispongo de él.

Entonces, sabemos que sí le faltaba mantenimiento, se sabe que los tornillos y las tuercas los habían robado porque acá lastimosamente la delincuencia está disparada. Entonces, sí se sabía que le faltaba mantenimiento a la infraestructura del parque, porque se perdió la vida de una niña que tenía mucho por vivir y a la niñez es la que debemos de proteger.

Policía y la investigación

Las autoridades en el Quindío investigan la trágica muerte de una menor de cinco años tras accidentarse en un parque infantil

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento, lamentó la situación registrada en la noche del lunes 25 de agosto. Informó que fueron informados por la clínica La Sagrada Familia sobre el fallecimiento de una menor de cuatro años de edad quien fue remitida desde el hospital del sur con un trauma craneoencefálico severo.

Dio a conocer que de acuerdo con las versiones de personas que se encontraban con la niña y la estructura cayó golpeándola fuertemente en la cabeza.

Aseguró que la Policía judicial adelantó entrevistas de los familiares y la inspección del lugar de los hechos para esclarecer este lamentable hecho.