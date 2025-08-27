Expovinos celebra 20 años con propuesta renovada para acercar la cultura del vino a los colombianos

En 2025, Expovinos cumple dos décadas de historia y lo celebra con una propuesta renovada que busca llevar la cultura del vino a cada rincón de Colombia. Bajo el concepto “El vino va con todo”, la feria invita a integrar este producto en la vida cotidiana, mostrando cómo puede maridar con platos tradicionales como fríjoles antioqueños, ajiaco bogotano o una arepa de huevo.

Durante más de dos semanas, los colombianos podrán acceder a más de 800 referencias de vino desde $14.950, y a promociones especiales como pague 2 y lleve 3 en más de 500 etiquetas.

Agenda académica y Concurso de Vinos

La programación académica se desarrollará en Éxito Country (Bogotá) y Éxito Viva Envigado (Medellín) con más de 100 charlas, catas y conversatorios gratuitos, a cargo de 30 expertos de países como Argentina, Italia, Chile, España y Colombia, quienes compartirán conocimientos sobre variedades de uva, regiones productoras y maridajes.

Grupo Éxito, líder en el mercado del vino

Luz María Ferrer, Vicepresidenta Comercial Grupo Éxito expresó “Hoy podemos decir que cada 100 pesos que se venden en el vino en el retail, 46 corresponden al grupo de Éxito, y que Carulla y Éxito concentran más del 79% de estas ventas”

En la categoría de licores de la organización, el vino ocupa el segundo lugar en ventas con el 15% de participación, después de la cerveza (41%) y por encima del whisky (13%). El portafolio incluye más de 800 referencias de 60 proveedores: 458 tintos, 187 blancos, 65 rosados, 122 espumantes y 29 vinos dulces.