Llegaron a San José del Guaviare uniformados del UNDMO para apoyar la liberación de los militares

Colombia

Fuente le confirman en primicia a Caracol Radio que serían al menos 200 hombres del UNDMO y 300 de fuerzas especiales, que fueron trasladados a San José del Guaviare, desde Bogotá para recuperar a los 34 militares secuestrados en la vereda Nueva York.

Aún no han entrado al área donde se encuentran los uniformados, pero así lo anticipó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuando aseguró que si no se logra la libración por el dialogo, entrará la fuerza disponible.

Según el ministro, en las próximas horas se desplegarán efectivos del UNDMO y fuerzas convencionales para garantizar la liberación en dado caso de que no se llegue a un acuerdo. “Podemos ser pacientes en el diálogo, pero no tolerantes con el crimen o el delito”, afirmó el jefe de la cartera.

Conocimos también, como dato adicional, que son 20 hombres de Armada Nacional los que están secuestrados y 13 del Ejército Nacional.

En este momento allá está el comandante de las fuerzas militares, almirante Francisco Cubides y el comandante del Ejército, general Emilio Cardozo atendiendo la situación.