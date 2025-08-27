“Movilizaremos UNDMO si es necesario”: MinDefensa por secuestro de 34 militares

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió a los responsables del secuestro de un grupo de 34 militares en el área rural de El Retorno, Guaviare, un mensaje frente a la retención de los uniformados.

El jefe de la cartera de Defensa calificó el hecho como un “grave y aberrante delito” y aseguró que el Gobierno no cederá frente a este tipo de acciones criminales.

“Este es un mensaje para quienes tienen a nuestros soldados secuestrados. No pueden continuar cometiendo este delito, pretendiendo disfrazarlo de acción humanitaria o poniéndole nombres que no corresponden. Esto es un secuestro y es extorsivo, pues además están exigiendo algo a cambio para que los militares omitan el cumplimiento de su deber constitucional”, afirmó el ministro Sánchez.

El ministro confirmó que se han movilizado unidades de fuerzas especiales hacia la zona y advirtió que, de ser necesario, también se desplegarán efectivos del UNDMO y fuerzas convencionales para garantizar la liberación. “Podemos ser pacientes en el diálogo, pero no tolerantes con el crimen o el delito”, subrayó.

El jefe de la cartera insistió en que atacar a un miembro de la Fuerza Pública equivale a “atacar a Colombia y al Estado Social de Derecho”, por lo que reiteró el llamado a la liberación inmediata y sin condiciones de los uniformados.

“Exigimos, toda Colombia exige, la liberación de nuestros secuestrados. Aún hay tiempo para que lo hagan voluntariamente”, puntualizó.

Recompensa de 20 millones

El alto funcionario ofrece hasta 20 millones de recompensa por información que permita la captura d elos responsables del secuestro, y señaló que la Defensoría del Pueblo y otros organismos humanitarios han intercedido para facilitar el proceso de entrega, pero advirtió que, de no concretarse, el Gobierno empleará “todo el poder del Estado, siempre con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para rescatar a nuestros soldados”.