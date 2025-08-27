El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Convirtieron a la comunidad en un arma contra el Ejército: comandante FF.MM. confronta a ‘Mordisco’

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, se pronunció en entrevista con Caracol Radio sobre la grave situación en el Guaviare, donde 34 militares permanecen secuestrados tras un enfrentamiento contra las disidencias de alias “Mordisco”.

Cubides explicó que los uniformados fueron retenidos el pasado domingo, después de un combate de más de seis horas contra el bloque móvil Martín Villa, en el que fue dado de baja alias “Dumar Chito”, uno de sus cabecillas.

Según relató el almirante, cuando las tropas realizaban las diligencias judiciales tras la operación, la comunidad, presionada por alias “Jimmy Parra” del Frente 44, rodeó a los militares e impidió su salida.

“Lo que pasó fue una estrategia criminal: usando a la población civil nos secuestraron a los soldados. Hoy están inmovilizados y la comunidad ha sido cooptada por los grupos armados”, denunció el almirante.

¿Cómo está el estado de salud de los militares secuestrados?

El comandante aseguró que los uniformados se encuentran con buena moral, entrenados y con logística suficiente para resistir, aunque reconoció que están completamente rodeados:

“Ellos están bien, mantienen alta moral combativa, pero no pueden moverse. Es un secuestro, porque además están haciendo exigencias, como la presencia de delegados del Ministerio de Defensa y organismos internacionales para iniciar un diálogo”.

Denunció el uso de civiles como escudo humano

Cubides advirtió que los grupos armados han encontrado una nueva modalidad para enfrentar a la Fuerza Pública: el uso de la comunidad como escudo humano.

“Se aprovechan de que nuestras tropas nunca actúan contra civiles, nos rodean masivamente para inmovilizarnos y luego pretenden mostrar internacionalmente que violamos derechos humanos. Es una forma pasiva de combatir a la institucionalidad”, señaló.

El almirante afirma que las Fuerzas Militares actúan bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para proteger a la población civil, a pesar de que los grupos armados buscan provocar una reacción violenta que los desacredite.

“Lo que buscan al final esos grupos armados organizados que en su momento los soldados pues pierdan el control y accione sus armas contra algún individuo que intente acechar al soldado y eso es lo que buscan para filmarnos y mostrarnos que somos unos perpetradores de derechos humanos”, denunció.

Investigación por la muerte de un civil

Sobre la versión de que el secuestro se originó por la muerte de un civil en medio de la operación, el almirante Cubides aclaró que, junto al cuerpo de alias “Dumar Chito”, se hallaron otros ocho hombres vestidos de negro y una persona en ropa civil. Este último caso está en investigación por parte de la Fiscalía y Medicina Legal.

“Ese cuerpo debe ser reclamado por sus familiares en San José del Guaviare. Lo que están pidiendo es la entrega inmediata, pero el proceso judicial debe cumplirse”, explicó.

¿Qué mensaje envía el comandante de las Fuerzas Militares a las familias de los secuestrados?

Finalmente, el comandante envió un mensaje de tranquilidad y respaldo a los familiares de los soldados secuestrados:

“No los vamos a abandonar. Estamos moviendo tropas a la zona y esperamos que el diálogo con la Defensoría del Pueblo, la ONU y la MAPP-OEA permita su liberación. Pero si no es así, iremos por ellos. Si algo les pasa, será responsabilidad de alias Mordisco y sus narcocriminales”.