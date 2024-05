Alertan que por primera vez en su historia, la UdeA no pagó la nómina de varios empleados

Antioquia

A través de redes sociales profesores de la Universidad de Antioquia denunciaron que, por primera vez en su historia, las directivas del plantel universitario dejaron de pagar la nómina a varios empleados.

En su red social, David Orrego Fernández, se identificó como docente de la universidad y lamentó la situación.

“En 15 años como profesor, nunca había sufrido las demoras en el pago de nómina de la universidad. Este 20 de mayo fue la primera vez que recibo un correo personalizado en el que se me notifica que, por problemas de liquidez derivados de las transferencias y pagos que recibe la institución, el pago no se haría ese día, sino en el transcurso de la semana”, se lee en su cuenta de ‘X’.

En esa misma comunicación, el señor Orrego advierte que quienes están adscritos a la Cooperativa, sí recibieron sus pagos.

“Por su parte los profesores que tienen su nómina en la Cooperativa de la UDEA sí recibieron el pago, lo que puede indicar que la cooperativa presta a la Universidad, mientras llegan los recursos para pagar”, reseña.

El usuario de ‘X’ finalizó cuestionando que esta situación no se haya comunicado públicamente y que solo se enviaran correos a los afectados.

¿Qué dice la UdeA?

En diálogo con 10AM Hoy X Hoy de Caracol Radio, Elmer Gaviria Rivera, vicerrector general UdeA explicó que hay una crisis financiera en todas las universidades públicas del país y de la que no son ajenos.

Advirtió que es una situación que ha sido ampliamente socializada con el gobierno nacional y que son graves las cifras.

“Cuando tú hablas de 350.000 millones de déficit, habría que decir que no es déficit sino desfinanciación, es decir, los recursos que hemos dejado de recibir producto de no un incremento durante muchos años, excepción hecha en el gobierno Duque después de la movilización, y ahora el gobierno de Gustavo Petro, que ha comprometido puntos adicionales, pero esos puntos adicionales no son suficientes para resolver los problemas de flujo de caja. Entonces nosotros vivimos un día a día en el que tenemos que estar haciendo una gestión permanente de recaudar recursos, y obviamente puede llegar el momento, como nos ha pasado en estos días, que no contamos con los pagos de las diferentes órdenes que recibimos, y no tuvimos para pagar en forma completa la nómina”, reconoció el funcionario.

Agregó que a esto se suman la disminución de los ingresos estatales con relación al incremento de los estudiantes y gastos.

“Si nosotros miramos lo que era la Universidad de Antioquía hace 20 años, tenía una financiación estatal del orden del 70% de cada 100 pesos que nosotros necesitamos para el funcionamiento. 20 años después solamente tenemos el 43%, o sea, ahí se disminuyen 27 puntos. Pero tenemos ya no 17.000 estudiantes, sino 38.000 estudiantes, y hacemos presencia en todas las regiones de Antioquia, que son obviamente las regiones más vulnerables de medio social, económico, ambiental”.

El vicerrector dijo que esperan ponerse al día con los pagos esta semana, una vez se reflejen los recursos que creen deben llegar del gobierno nacional.