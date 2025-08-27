En Video: Recorrido de la camioneta que arrolló a Sergio Blanco afuera del Movistar Arena

Bogotá

En medio de una exhaustiva investigación, las autoridades en Bogotá continúan indagando las razones de los desmanes en el Movistar Arena cuando iba a comenzar el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, allí no solo hubo una serie de heridos en los disturbios, sino que una persona murió cuando se alejaba del sitio. La víctima era el joven Sergio Blanco, seguidor de Santa Fe que, según testigos, estaba intentando irse del lugar.

Los videos de las Cámaras de seguridad de la zona aledaña al sitio donde ocurrió el hecho han sido clave para dar con el responsable de haber arrollado al joven. Son mas de 60 horas de video las que se han revisado por parte de la policía y con las que se ha podido establecer la ruta previa que hizo el carro blanco. Según los videos, el vehículo habría transitado por la avenida Caracas con calle 53 hasta el barrio Galerías, allí tomó la carrera 27 y luego la calle 57. Después, cuando pasó fuera del estadio El Campin, giró por la carrera 24 hacia el norte, siguió por la diagonal 61 y terminó en la glorieta llegando al lugar del concierto.

¿Qué dicen la alcaldía de Bogotá sobre el caso de Sergio Blanco?

El Alcalde Carlos Fernando Galán dijo desde el mismo día de los hechos que lamentaba la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado y ordenó una investigación con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá para poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar.