El Festival de Música Clásica se toma Bogotá: Programación, eventos y artistas

La capital vivirá a partir de este miércoles 27 de agosto, la primera edición del Festival Bogotá Concertante, Bach 340, una celebración del legado del gran artista Johann Sebastian Bach y de las orquestas dedicadas a la música clásica en la ciudad.

Este nuevo festival tiene como apuesta una programación diversa que incluye más de 20 eventos en diferentes escenarios de Bogotá, en donde se ofrecerán conciertos, clases magistrales, charlas, talleres y espacios académicos dirigidos a públicos amplios y variados.

El Festival reúne agrupaciones como el Ensamble Barroco de Bogotá, el Cuarteto Manolov, el Ensamble CG, el Ensamble Barroco de Bogotá, el Ensamble La Sociedad, la Nueva Filarmonía, la Camerata Barroca de Bogotá y culmina con un gran concierto de clausura con más de 100 músicos en escena de la Orquesta Sinfónica de Bogotá y la Sociedad Coral de Bogotá.

¿Dónde asistir a los eventos del festival?

Para los interesados en asistir a los eventos que se presentarán en el marco del Festival Bogotá Concertante lo pueden hacer en las bibliotecas públicas en Suba, El Tintal y El Tunal, al museo interactivo Maloka, el Teatro Tchyminigagua en Bosa, el Teatro La Cassia, la Iglesia Santo Domingo Savio en Suba y el Auditorio Fabio Lozano, en el centro de la ciudad.

Lea también: Festival de música clásica “Bogotá Concertante” rinde homenaje a 340 años del natalicio de Bach

¿Cuánto cuesta asistir al Festival?

La mayoría de las actividades que se realizarán serán gratuitas y los conciertos con boletería tendrán un valor máximo de $35.000 pesos.

Además, el Festival tendrá un componente académico con invitados que harán que resalte la música clásica no solo en Bogotá si no en toda Colombia.

Se presentarán talleres de improvisación colectiva, paneles con medios especializados (con la participación de la HJUT, Señal Clásica de la Radio Nacional de Colombia, la Revista Tempo, entre otros), conferencias y clases magistrales, así como también, talleres de producción musical, aspectos legales, gestión cultural y mucho más.

Este festival es un tributo al gran artista Johann Sebastian Bach quien fue uno de los compositores y directores de orquesta más importantes de la música clásica y que ha servido de gran inspiración para otros artistas. También es un espacio para destacar a los músicos colombianos que han creado espacios en la música clásica.

La Orquesta Nueva Filarmonía ofrecerá un gran concierto en mi bemol de Stravinsky como uno de los homenajes a los Conciertos Brandenburgueses de Bach, por su parte, el Ensamble La Sociedad le da múltiples miradas a Bach, con su concierto propone un fascinante recorrido sonoro en torno a la figura del compositor explorando diversas aproximaciones creativas a su legado musical.

Este es un evento que está organizado por la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO), la Nueva Filarmonía y el Auditorio Fabio Lozano, con el respaldo del Programa Fomento en Red, Ecosistemas Culturales de la Secretaría de Cultura de Bogotá.