Festival de música clásica “Bogotá Concertante” rinde homenaje a 340 años del natalicio de Bach

Del 27 al 31 de agosto de 2025, Bogotá será sede de la primera edición del Festival “Bogotá Concertante”, Bach 340, una celebración sin precedentes del legado de Johann Sebastian Bach y de la fuerza creativa de las orquestas y ensambles independientes dedicados a la música clásica en la ciudad. Con más de 20 eventos en distintos escenarios de la capital, este nuevo festival apuesta por una programación diversa, accesible e innovadora, que convierte a la capital en el epicentro de la música clásica durante una semana.

Cortesía: Festival de música clásica “Bogotá Concertante” Ampliar

Organizado por la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO), la Nueva Filarmonía y el Auditorio Fabio Lozano, con el respaldo del Programa Fomento en Red, Ecosistemas Culturales de la Secretaría de Cultura de Bogotá, el Festival ofrecerá desde reinterpretaciones contemporáneas hasta repertorios históricos de la familia Bach, el Festival reúne a agrupaciones como el Ensamble Barroco de Bogotá, el Cuarteto Manolov, el Ensamble CG, el Ensamble Barroco de Bogotá, el Ensamble La Sociedad, la Nueva Filarmonía, la Camerata Barroca de Bogotá y culmina con un gran concierto de clausura con más de 100 músicos en escena de la Orquesta Sinfónica de Bogotá y la Sociedad Coral de Bogotá.

Cortesía: La Nueva Filarmonía Ampliar

La programación se extenderá más allá de los teatros tradicionales y llegará a bibliotecas públicas en Suba, El Tintal y El Tunal, al museo interactivo Maloka, el Teatro Tchyminigagua en Bosa, el Teatro La Cassia, la Iglesia Santo Domingo Savio en Suba, y al Auditorio Fabio Lozano, en el centro de la ciudad. La mayoría de las actividades serán gratuitas, y los conciertos con boletería tendrán un valor máximo de $35.000 pesos, haciendo de Bogotá Concertante un festival verdaderamente incluyente y accesible para todo el público.