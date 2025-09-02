Inició en Unicartagena el Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos

Cartagena

El Claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena recibirá del 3 al 5 de septiembre a expertos de Iberoamérica para intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas en torno a la gestión de residuos sólidos, con el propósito de aportar a la construcción de un futuro sostenible para la región.

En su XI versión, el Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos presentará ponencias de 139 investigadores de 35 universidades y centros de investigación de 11 países incluyendo España, México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. El evento organizado por la Universidad de Cartagena, en articulación con la Red de Ingeniería de Saneamiento Ambiental (REDISA), se ha consolidado durante más de una década como una de las principales plataformas de cooperación académica y científica en este campo.

El simposio cuenta con el respaldo de destacadas instituciones como el Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco de la República, Triple A de Barranquilla, el Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental, la Universidad de Cartagena y Fonducar. Este apoyo garantiza la calidad académica y organizativa del evento, así como su impacto regional.

Conferencia central: Foro de Buenas Prácticas, modelos aplicables a la región

Como parte de la agenda, se desarrollará el “Foro de Buenas Prácticas en la Gestión de Residuos Sólidos”, donde la Triple A de Barranquilla presentará el proyecto de Aprovechamiento de Biogas del Parque Ambiental Loma de Los Pocitos, mientras que la Alcaldía de Cartagena dará a conocer la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025. Estos casos servirán de referencia para que empresas de aseo, gestores municipales y actores privados identifiquen oportunidades de innovación y colaboración en la ciudad y la región.

Este espacio, que se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 11:30 am, contará con la participación de los panelistas Manuel García, de la Triple A de Barranquilla; Natalia Carballo, de Veolia; Olga Gaviria, de Geofuturo; Gina Vélez, de la Alcaldía Distrital de Cartagena; y Susana Perdomo, de Ambientados; con la moderación de Javier Mouthon, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena.

Un programa académico de alto nivel

El XI Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos ofrecerá un programa académico que abordará temas como la ética, la educación y la cultura ciudadana en torno a la gestión de residuos; los procesos de valorización de residuos sólidos y el desarrollo de tecnologías de reciclaje; la aplicación de sistemas de información y comunicación para optimizar la recolección y el transporte; las políticas públicas orientadas a una gestión integral de residuos; así como el diseño y la operación de rellenos sanitarios.

Asimismo, se tratarán aspectos relacionados con la caracterización, minimización y reciclaje de residuos, con el propósito de impulsar soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos ambientales de la región.

Invitados internacionales de referencia

El simposio contará con la presencia de reconocidos especialistas, entre los que destacan perfiles como el de Alethia Vázquez Morillas, de México, es una investigadora líder en reciclaje sostenible y gestión de residuos plásticos, que ha colaborado con organismos como SEMARNAT y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Además, se presentará Marcel Szanto Narea, de Chile, quien es un referente en investigación y consultoría en residuos sólidos, con una destacada trayectoria académica y reconocimientos internacionales por su contribución a la cooperación medioambiental.