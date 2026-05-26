Conozca el listado de precandidatas al Reinado de la Independencia en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), oficializó el listado de las jóvenes que superaron con éxito las etapas de la Fase 1 y se encuentran habilitadas para continuar en la FASE 2.

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Mediante la Resolución No. 97 de 2026, la administración distrital reconoció a quienes obtuvieron el respaldo directo de sus comunidades, un paso que, tal como estaba estipulado en los requisitos de la convocatoria, busca afianzar el liderazgo local desde el territorio.

Este ciclo inicial comprendió un primer acercamiento basado en tres charlas introductorias y un encuentro con un comité de valoración técnico en las tres localidades del Distrito, liderado por el IPCC en articulación con la Escuela de Gobierno y Liderazgo y la Oficina de Asuntos para la Mujer.

Posteriormente, los resultados fueron remitidos a las Juntas de Acción Comunal y Consejos Comunitarios correspondientes, órganos encargados de evaluar y otorgar el aval de participación que les permite avanzar hacia la FASE 2.

“Las aspirantes que obtuvieron el aval de las Juntas de Acción Comunal y Consejos Comunitarios avanzan con firmeza a la FASE 2 de la convocatoria REINAS 2026, como parte del proceso festivo. Este logro demuestra que las jóvenes están asumiendo con madurez y disciplina su rol como las verdaderas promotoras culturales y lideresas de sus barrios y corregimientos”, aseguró Shyrley Tuñón, directora general del IPCC.

La funcionaria destacó que el certamen representa el escenario más importante para salvaguardar el legado e identidad del patrimonio festivo, asegurando que el proceso técnico garantiza el cumplimiento estricto de las condiciones exigidas.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó que este reinado constituye una plataforma democrática para visibilizar el talento y la pujanza de las comunidades.

“Al conectar las propuestas de promoción cultural con el aval de los órganos civiles de representación, el certamen dignifica el quehacer comunitario y consolida una base social sólida, pilar indispensable para que el brillo de Cartagena se proyecte con fuerza desde cada rincón de sus localidades”, enfatizó el mandatario.

A continuación, se detalla el listado oficial de las 41 precandidatas seleccionadas y habilitadas por cumplir con los requisitos establecidos, junto con sus respectivos territorios:

1. Yineidys Daniela Fuenmayor Medina - Altos de San Isidro

2. Sofía Salomé Vásquez Egurrola - Bosque

3. Natacha Carolina Medrano Vega - Campo Bello

4. Michell Carolina Amor Salas - Canapote

5. Xilena Patricia Batista Moreno - Corregimiento de Barú

6. Gabriela María Londoño Mateo - El Country

7. Karolina Palomino Marimón - El Educador

8. Laura Valentina González Soto - El Pozón - Sector 19 de Febrero

9. Andrea Paola Sánchez Toquica - El Socorro

10. Wendy Yolanis Medina Contreras - Isla de Tierrabomba

11. Diasmina Lucía Lans Herazo - La Campiña

12. Laura Cristina Castillo Villarreal - La Candelaria - Sector Alto

13. Noreidis Angulo Pinedo - La Candelaria - Sector Omaira Sánchez

14. Juliana Daniela Caro Ortega - La Consolata

15. Brianys Janey Baquedo de Ávila - La Esperanza, Sector Central

16. Danna Sofía Fuentes Gómez - La Esperanza Sector Navidad y Puerto de Pescadores

17. Valeria Margarita González Díaz - La Florida

18. Giselle Cardona Acevedo - Las Gaviotas

19. Danna Marcela Martínez Alemán - Lo Amador

20. María Fernanda del Castillo Bello - Los Alpes

21. Daniela Valentina Cuadro Altamar - Los Caracoles

22. Mary Andrea Álvarez Buelvas - Marbella

23. Carolina de Jesús Espinosa Romero - María Auxiliadora

24. Isamar de Jesús Redondo Cabarcas - Nariño

25. Luisa María Ávila Vásquez - Nelson Mandela Sector Primavera 1

26. Rosa María Palacios Mazo - Olaya Herrera, Sector Las Américas

27. Yalened Rodriguez Arzuza - Olaya Herrera, Sector Rafael Núñez

28. Madinson Marchall Pérez Barraza - Olaya Herrera, Sector Ricaurte

29. Katherin Paola de Arco Morikawa - Olaya Herrera, Sector Stella

30. María Juliana Cabarcas Sands - Pie de la Popa

31. Madelein Margarita Horillo Mancilla - República de Venezuela

32. Yesenia Vanessa Díaz Barón - San José de los Campanos Sector Altos de San José

33. Sofía Blanco Rodríguez - San José de los Campanos, Sector Manantial

34. Daniela Gómez Altamiranda - San Pedro Mártir

35. Yelena Orozco Gómez - Tierra Baja

36. Dyangella María Galván Rodríguez - Torices, Sector San Pedro y Libertad

37. Trinith del Carmen Carrillo Pallares - Urbanización Luis Carlos Galán

38. Michell Andrea Perdomo Orozco - Urbanización Santa Clara

39. Valentina Esther Méndez Chiquillo - Villa Fanny

40. Keiny Paola Caicedo Rangel - Villa Fanny, Sector Altos de la Sierrita

41. Keila Daniela Marrugo Pereira - Zaragocilla

Para continuar en la fase 2 de la convocatoria, las precandidatas deberán formalizar la presentación de sus propuestas de promoción cultural comunitaria como requisito final para consolidarse oficialmente en la competencia del Reinado Popular de las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena de Indias 2026. El documento resolutivo completo puede ser consultado de manera pública en el sitio web oficial de la institución.