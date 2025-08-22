Mompox Inteligente se extiende a 12 corregimientos: 15.000 personas tendrán acceso a internet

Cartagena

El compromiso de convertir a Mompox en el primer municipio inteligente de Colombia sigue avanzando con paso firme, gracias a la articulación entre la secretaría TIC de la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Desde el corregimiento de La Rinconada, se dio inicio a un ambicioso despliegue de infraestructura de red en zonas rurales que facilitará el acceso a internet fijo comunitario. Este servicio, además de estar subsidiado, promueve el desarrollo de mano de obra local, generando empleos directos y fortaleciendo las capacidades técnicas de la comunidad. Serán una 15 mil personas las que se beneficiarán.

Durante el acto inaugural de la instalación del servicio de internet fijo en La Rinconada, corregimiento de Mompox, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó que el proyecto contempla la expansión del servicio a otros 12 corregimientos del municipio, lo que permitirá ampliar la cobertura digital y contribuir al desarrollo tecnológico de toda la región.

“Cuando hablamos de Mompox Inteligente, muchos pensaron que se limitaría al Centro Histórico. Pero la gran noticia es que vamos a conectar 4.300 hogares en 12 corregimientos. Solo en La Rinconada ya tenemos 140 hogares conectados. Los niños ahora podrán hacer sus tareas y tener acceso a nuevas oportunidades. Esto significa transformación, competitividad y mejores condiciones de vida para nuestra gente”, afirmó el mandatario departamental.

Ana Cardoso, una de las beneficiarias del proyecto, destacó el impacto en la educación de los menores: “Los niños que reciben clases ahora sí se van a poder conectar de verdad, hacer sus tareas y aprender más cosas. Lo importante es que aprendamos a sacarle el mayor provecho posible”, expresó.

Con este componente, cerca de 15.000 habitantes de estratos 1 y 2 tendrán acceso a internet de alta velocidad, gracias a la implementación de nodos de red en los siguientes corregimientos: Ancón, Caldera, Candelaria, Guaimaral, Guataca, La Lobata, Las Boquillas, Loma de Simón, Los Piñones, Pueblo Nuevo, Santa Teresita y La Rinconada.

Este avance también impactará positivamente en la economía local: emprendedores podrán promocionar sus productos y servicios, y estudiantes tendrán la posibilidad de acceder a educación virtual y otras oportunidades digitales.

Finalmente, el gobernador Arana anunció que, como parte del proyecto Mompox Inteligente, se llegarán 20 computadores al colegio de La Rinconada, se arreglará la sala de informática y implementarán iniciativas didácticas en inteligencia artificial y se construirá un laboratorio de robótica, herramientas que apuntan a formar a niños y jóvenes en las competencias del futuro.