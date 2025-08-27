Bogotá

Chapinero arranca obras en la Calle 70 con millonaria inversión y promesa de mejor movilidad

La Alcaldía Local de Chapinero inició la intervención de un tramo de la Calle 70, con una inversión superior a $1.400 millones, en un proyecto que busca transformar la movilidad y el espacio público.

Chapinero arranca obras en la Calle 70 con millonaria inversión y promesa de mejor movilidad

Marcela Santos

Colombia

La Alcaldía Local de Chapinero puso en marcha la intervención de frente de obra en la Calle 70, entre carreras 9 y 10A, costado norte. El proyecto hace parte de una estrategia de revitalización urbana que contempla mejorar la infraestructura vial, optimizar redes de servicios y recuperar el espacio público para la ciudadanía.

¿En qué consiste la obra?

El plan de intervención incluye:

  • Remoción de la estructura actual y construcción de una nueva.
  • Cambio de la red de aguas negras.
  • Instalación de un sistema de aguas lluvias.
  • Mejoramiento de la malla vial.

En total, se transformarán 635 m² de espacio público y 155 metros lineales de vía, con un tiempo estimado de ejecución de tres meses.

Inversión y contrato

La obra tiene una inversión de $1.412 millones, financiada a través del contrato 427-2024, y se enmarca en los esfuerzos de la administración local por modernizar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida en Chapinero.

Declaraciones oficiales

La alcaldesa local, Alexandra Mejía Guzmán, destacó el alcance del proyecto:

“En Chapinero como en Bogotá sí pasa y por eso estamos invirtiendo en vías dignas, seguras y funcionales, mejorando la calidad de vida de quienes habitan y transitan por nuestra localidad. Con este proyecto avanzamos en la revitalización de las vías y le seguimos apostando a recuperar el espacio público para que pueda ser más digno y funcional para todos y todas”.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Alcaldía Local invitó a la comunidad a mantenerse informada sobre los avances y a seguir las recomendaciones de movilidad durante la ejecución, con el compromiso de entregar en el menor tiempo posible una vía renovada y un espacio público de calidad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad