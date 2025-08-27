Chapinero arranca obras en la Calle 70 con millonaria inversión y promesa de mejor movilidad
La Alcaldía Local de Chapinero inició la intervención de un tramo de la Calle 70, con una inversión superior a $1.400 millones, en un proyecto que busca transformar la movilidad y el espacio público.
Colombia
La Alcaldía Local de Chapinero puso en marcha la intervención de frente de obra en la Calle 70, entre carreras 9 y 10A, costado norte. El proyecto hace parte de una estrategia de revitalización urbana que contempla mejorar la infraestructura vial, optimizar redes de servicios y recuperar el espacio público para la ciudadanía.
¿En qué consiste la obra?
El plan de intervención incluye:
- Remoción de la estructura actual y construcción de una nueva.
- Cambio de la red de aguas negras.
- Instalación de un sistema de aguas lluvias.
- Mejoramiento de la malla vial.
En total, se transformarán 635 m² de espacio público y 155 metros lineales de vía, con un tiempo estimado de ejecución de tres meses.
Inversión y contrato
La obra tiene una inversión de $1.412 millones, financiada a través del contrato 427-2024, y se enmarca en los esfuerzos de la administración local por modernizar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida en Chapinero.
Declaraciones oficiales
La alcaldesa local, Alexandra Mejía Guzmán, destacó el alcance del proyecto:
“En Chapinero como en Bogotá sí pasa y por eso estamos invirtiendo en vías dignas, seguras y funcionales, mejorando la calidad de vida de quienes habitan y transitan por nuestra localidad. Con este proyecto avanzamos en la revitalización de las vías y le seguimos apostando a recuperar el espacio público para que pueda ser más digno y funcional para todos y todas”.
Recomendaciones a la ciudadanía
La Alcaldía Local invitó a la comunidad a mantenerse informada sobre los avances y a seguir las recomendaciones de movilidad durante la ejecución, con el compromiso de entregar en el menor tiempo posible una vía renovada y un espacio público de calidad.