Piedras que eran “temporales” para evitar el mal parqueo en Chapinero siguen allí después de un mes

Bogotá D. C.

Hace más de un mes, los habitantes del barrio El Retiro de la localidad de Chapinero, se quejaron por la aparición de enormes piedras, ubicadas sobre la acera de la Carrera 13 con Calle 85, en plena zona rosa, al nororiente de Bogotá.

Algunos ciudadanos manifestaron su disgusto, explicando que “se ven muy feas y no son útiles, como sí lo son las sillas”, refiriéndose a los bloques grises que separan la vía de la acera y que hacen parte del espacio público destinado a los peatones.

¿Cuál es la función detrás de las enormes piedras en la zona rosa de Bogotá?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) asumió la responsabilidad por la aparición de estos objetos, explicando que se trataba de una medida temporal, planteada justamente para evitar el mal parqueo, dado que la ciudadanía solía mover los bloques grises para estacionarse en esta calle, que hace parte de una zona comercial de hoteles y restaurantes.

Sin embargo, después de un mes de que la ciudadanía reportase la aparición de estas piedras, que estarían allí mientras la Secretaría de Movilidad implementaba “acciones de urbanismo táctico” para atender esta situación de forma definitiva, como explicó el IDU, las rocas permanecen en este punto de la ciudad.

Además, en una de las cuatro zonas de uso peatonal que pretendía proteger el IDU con esta medida, las piedras y los bloques grises fueron movidos del lugar en el que debían estar, siguiendo la demarcación de estos espacios.

Esta fue una de las razones que llevó a las autoridades a realizar esta acción: frecuentemente, el personal “de algunos restaurantes solía mover cualquier tipo de obstáculo para estacionarse e invadir el espacio público”, incluso destruyendo estos elementos, como detalló el IDU tras ser consultado por Caracol Radio. Pese a la medida adelantada, este hecho continúa sucediendo, aunque en menor medida.

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad fortaleció su presencia en esta calle, con el acompañamiento constante de algunos agentes encargados de evitar la congestión en el tráfico y la aparición de un letrero en un poste de luz, en el que se recuerda que está prohibido el parqueo en la vía y que la infracción conlleva una multa de $604.100.

Algunos ciudadanos insisten que comprenden la función de estas piedras, porque “a cada rato veíamos mal parqueados por los restaurantes que hay cerca”, pero señalan que “estéticamente se ven muy mal”. Mientras que algunos trabajadores del sector indican que la vía es muy angosta y se suelen presentar estancamientos en el tráfico, y que “la zona debería tener una bahía de parqueo, estando al frente de hoteles y restaurantes”.

Caracol Radio se puso en contacto nuevamente con el Instituto de Desarrollo Urbano, que continúa analizando las estrategias para ocuparse de esta situación.