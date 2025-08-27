Santa Marta

Cae en el Magdalena una banda de falsos vendedores de verduras que extorsionaban a comerciantes

Los centros de operación de esta red ilegal de la banda Los Primos, era Fundación, Aracataca y Algarrobo.

Cae en el Magdalena una banda de falsos vendedores de verduras que extorsionaban a comerciantes

En un operativo coordinado entre el Gaula de la Policía del Magdalena, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, fueron capturados cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Primos, señalados de ser responsables de extorsiones y homicidios selectivos en varios municipios.

Durante siete meses de investigación, las autoridades lograron identificar el modus operandi de esta organización, cuyos cabecillas se hacían pasar por vendedores ambulantes de frutas y verduras en plazas de mercado de Fundación y Aracataca. Desde allí perfilaban a sus víctimas, tomándoles fotos y videos para luego extorsionarlas.

Las autoridades confirmaron que “Los Primos” venían extorsionando a comerciantes, ganaderos y habitantes de zonas rurales como La Yera, Loma del Bálsamo y Bellavista.

Entre los detenidos están alias Felipe o Cheo y alias Javier o Teo, hermanos señalados de liderar la banda. También fueron detenidos alias El Chino o Yeyo, alias El Flaco o Yeyos, y alias Palapín, este último capturado en flagrancia por porte ilegal de armas, pese a estar en detención domiciliaria.

Los operativos se llevaron a cabo en Fundación, Aracataca y Algarrobo, donde también se incautaron una granada de fragmentación, 40 cartuchos de fusil, panfletos del grupo, celulares y una memoria USB con información clave.

