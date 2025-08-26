Combates entre las ACSN y el Ejército obligarían a un desplazamiento en la Sierra Nevada

Santa Marta

La zozobra se ha instalado en algunas de las zonas de la Sierra Nevada, parte alta del municipio de Ciénaga, Magdalena. Los recientes enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Ejército Nacional estarían obligando a más de 70 familias a querer desplazarse del territorio debido a estos combates.

Los enfrentamientos, que se intensificaron en las últimas 72 horas, han generado un ambiente de miedo generalizado según denuncia la comunidad. A través de estos espacios informativos, los líderes comunitarios reportan presencia armada en caminos veredales y retenes ilegales que impiden la movilidad de los campesinos.

Incluso, alguno de los pobladores denuncian amenazas directas si no abandonan sus casas, mientras otros aseguran que han quedado atrapados en medio del fuego cruzado.

¿Y EL PROCESO DE PAZ?

Los enfrentamientos se dan en un momento de creciente tensión territorial en la región, donde las ACSN, un grupo sucesor del paramilitarismo, busca consolidar el control sobre rutas estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilegales. La presencia del Ejército en la zona ha desencadenado una espiral de violencia que vuelve a poner en peligro a las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado.

Hay que mencionar que, durante las acciones operacionales, el Ejército capturó a siete presuntos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, así como la recuperación de dos menores de edad.

Además, en el lugar decomisaron material de intendencia y comunicaciones, así como 403 cartuchos de diferentes calibres, tres teléfonos celulares, un cargador para ametralladora, un artefacto explosivo improvisado y una granada hechiza.