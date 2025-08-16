Ciudades

Autoridades en alerta por cambios climáticos en la región

Calor, lluvias y crecientes súbitas provocan la atención

Alertas por cambios climáticos / Foto de Getty Images

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander mantienen un monitoreo constante debido a los cambios climatológicos que se vienen presentando en la región y que han provocado emergencias.

La variación del clima ha afectado a varios municipios del departamento con comportamientos que han provocado alertas en los organismos de socorro.

William Vera secretario de riesgos en esta zona del país dijo a Caracol Radio que “tenemos algunos reportes que nos indican fenómenos a los que debemos hacerle un monitoreo constante y en eso estamos, en acciones de prevención en todos los municipios”.

Indicó que en algunas zonas se presentan lluvias con gran intensidad como en el municipio de Ocaña que ha generado emergencias. En otros hay crecientes de ríos que generan crecientes súbitas como lo ocurrido en Salazar de las Palmas y en otros sectores tenemos intensas temperaturas con incendios forestales.

Precisó que “frente a este panorama hemos ordenado a los comités de emergencia estar atentos en el seguimiento constante y especialmente a zonas de riesgo donde se podrían presentar novedades en las comunidades”.

Finalmente el funcionario hizo un llamado a los alcaldes para que desarrollen sistemas de alarmas u de permanente diálogo con los comités locales de emergencia para que se pueda actuar a tiempo, en caso de una eventualidad.

