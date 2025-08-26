Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich: Nuevo reto para Luis Díaz

Luis Díaz podría volver a la acción en Copa de Alemania con el Bayern Múnich este miércoles ante el Wehen Wiesbaden

Luis Díaz ya pasó sus dos primeras pruebas con el Bayern Múnich. La primera fue la final de la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart en la que fue campeón y marcó un gol. La segunda, su debut en Bundesliga, en la que también anotó y dio dos asistencias.

Ahora viene su tercer objetivo para la temporada. La Copa de Alemania en la que comenzará su camino en la primera ronda ante el Wehen Wiesbaden de esta ciudad en el centro de Alemania.

El del Bayern Múnich es el único partido que falta de la primera fase de la DFB Pokal en la que ya jugaron el Werder Bremen, que perdió 1-0 ante el Arminia, el Leipzig, que ganó 4-2 ante el Sandhausen, el Wolfsburg que goleó 9-0 al Hemelingen y el Dortmundo que venció 1-0 al Rot-Weiss Essen.

El Wiesbaden juega en la tercera división del fútbol alemán y en este momento es sexto en la tabla de posiciones de ese torneo con cuatro puntos y tras tres partidos jugados. En la tercera jornada perdió ante el Roy-Weiss Essen 3-4.

Posibles nóminas

Wehen Wiesbaden: Stritzel, Wohlers, Gillekens, Janitzek, May, Schleimer, Nejad Haji Lor, Gözüsirin, Johansson, Flotho y Kaya.

DT: Döring

Bayern Múnich: Urbig, Minjae, Gnabry, Bischof, Guerreiro, Boey, Chávez, Kusi-Asare, Karl, Santos, Dalpiaz.

DT: Kompany

Fecha, horario y cómo ver

El partido entre el Wehen Weisbaden y el Bayern Múnich se jugará este miércoles 27 de agosto en el BRITA-Arena a la 1:45 de la tarde, hora colombiana.

El partido lo podrá seguir y disfrutar en el minuto a minuto de Caracol Radio.