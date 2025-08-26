Unidad de Búsqueda inicia intervención en el cementerio San Bonifacio de Ibagué

Ibagué

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas inició una nueva fase de intervención en el cementerio San Bonifacio de Ibagué con el fin de localizar y recuperar, al menos, 300 cuerpos que permanecen allí no identificados.

De acuerdo con Sol Alonso, gerente regional de la Unidad, esta intervención es una de las más grandes del país no solamente por el número sino también por la complejidad para la ubicación e identificación plena de los cuerpos.

“El cementerio San Bonifacio es muy importante para la desaparición en Colombia porque es un sitio en donde pudimos evidenciar mediante el análisis de los actores que estuvieron relacionados que encontramos personas desaparecidas de diferentes regiones. Ahora estamos concentrados en esta cuarta fase del proceso en la zona rural de Ibagué. En este cementerio tenemos una cifra muy alta incluso comparando a nivel nacional tenemos unas 375 personas desaparecidas que podrían estar allí”, dijo Alonso.

La vocera de la Unidad resaltó que gracias a la documentación recopilada por parte de varias instituciones se pudo establecer que estos cuerpos corresponden a actores o víctimas del conflicto armado.

Alonso explicó que durante la mayor intensidad del conflicto armado los cuerpos eran trasladados al punto de atención principal de Medicina Legal en este caso Ibagué y luego inhumados en el cementerio San Bonifacio que era el lugar más próximo.

“Medicina Legal nos contó que en ese momento había tantos cuerpos que el análisis era muy difícil y los espacios eran insuficientes y tenían que trasladarlos al cementerio. Muchos de estos cuerpos no fueron identificados y otros sí pero sus familias no saben que el cuerpo reposa ahí”, dijo Alonso.

Intervención en el Cementerio de Chaparral

Por su parte, Cindy Nova, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en el Tolima, detalló que en el mes de septiembre se iniciará un proceso de intervención en el cementerio de la población de Chaparral donde ya se establecieron unos polígonos para tener unas áreas precisas que permitan la localización e identificación de, al menos, 130 cuerpos en 110 sitios.

“Chaparral es un reto. El cementerio de esta población es todo un desafío porque se tiene un menor número de bóvedas que en Ibagué y por lo tanto un número importante en tierra. Se ha realizado un rastreo en este lugar y contrastar la información que han dado las personas. Destacamos el aporte de las autoridades locales y la Iglesia Católica. En esta oportunidad el abordaje será masivo donde sabemos que hay víctimas del conflicto en el sector de La Estrella en el sur del Tolima y buscamos a las familias”, dijo Nova.

Escuche la entrevista completa con Sol Alonso, gerente regional de UBPD y la coordinadora territorial, Cindy Nova.