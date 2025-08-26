Consejo de Estado designó conjuez para definir futuro de Giovanni Leal en la Asamblea de Santander

Bucaramanga

El Consejo de Estado, a través de la sala de la sección quinta, reportó un empate en la votación del proceso de nulidad electoral que enfrenta el diputado Giovanni Leal. La deliberación, realizada el pasado 21 de agosto, terminó con dos votos a favor y dos en contra, lo que impidió alcanzar la mayoría absoluta requerida por el reglamento interno de la corporación para determinar el fallo en segunda instancia.

Luego de que la sección quinta no lograra la mayoría absoluta sobre la continuidad del diputado Giovanni Leal en la Asamblea de Santander, se llevó a cabo el sorteo para definir quién asumiría el rol de conjuez, resultando elegido el abogado Pedro Luis Blanco Jiménez, quien será el encargado de desempatar y definir lo que ocurrirá con la curul de Leal.

“Se impone acudir a la figura de los conjueces que está contemplada en el artículo 115 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo con el fin de reconformar un quórum necesario para que pueda optarse una decisión definitiva. Los conjueces son abogados que cumplen ciertas calidades, ciertas condiciones y requisitos. En este caso, quedó designado el abogado Pedro Luis Blanco Jiménez, quien sería la persona que decidiría lo que va a suceder con el señor Giovanni Leal como diputado”, confirmó el abogado Marlon Pérez, apoderado dentro del proceso.

Podría interesarle: Santander: Ejército amplía hasta el 2 de septiembre el plazo para vincularse al servicio militar

Así las cosas, la decisión del conjuez será determinante para establecer si Giovanni Leal podrá continuar ejerciendo su curul en la Asamblea de Santander o si, por el contrario, deberá dejar el cargo. El fallo definitivo se conocerá en los próximos días.