Acueducto de Bucaramanga anunció corte de agua inmediato: ya no podrá acumular facturas

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que desde el mes de septiembre las facturas del servicio de agua indicarán la fecha de suspensión dentro del mismo periodo de facturación. Anteriormente solo se incluía esa fecha cuando el usuario incurría en mora. Ahora, si el usuario no paga antes de la fecha límite se suspenderá el servicio inmediatamente.

El ingeniero Sergio Blanco, gerente comercial del acueducto, describió cómo será la factura: “Nuestra factura, digamos, es muy conocida por todos nuestros usuarios porque no la hemos modificado hace mucho tiempo. Entonces, en la parte superior donde aparece el periodo de facturación, el valor que van a pagar, también aparece la fecha de pago oportuno. Al lado de esa casillita hay una que está en amarillo que dice suspensión".

También agregó: “Hasta el momento todas las facturas de los usuarios residenciales que no tenían ningún tipo de atraso, esa casillita aparecía en blanco. A partir del mes de septiembre, ahí va a aparecer la fecha en que si no se hace el pago oportuno, serán susceptibles de la suspensión del servicio”.

#ComunicadoOficial Desde septiembre, las facturas del servicio indicarán la fecha de suspensión dentro del mismo periodo de facturación. El pago de la factura deberá realizarse dentro del plazo de pago oportuno, evitando así la suspensión.



👉 https://t.co/bQ1M5IXRcM pic.twitter.com/lv2eLVFN5G — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) August 26, 2025

Aproximadamente, la entidad tiene 330 mil suscriptores que tendrán esta actualización.