Michael Rangel se fue de frente contra Julio Comesaña ¿Hubo maltrato en Junior?

Michael Rangel habló con AS Colombia, donde se refirió a lo que ha sido su carrera en el fútbol colombiano. Habló de sus inicios en Junior, pero también del mal momento que vivió en el equipo barranquillero en uno de sus regresos. Confesó que lo que cambiaría de su carrera sería no salir de América para ir al Tiburón.

Rangel lamentó que nunca se hubiese podido consolidar en Junior. Del mismo modo, después de salir campeón con América y jugar un semestre más, volvió al equipo barranquillero, pero fue relegado casi que desde el primer momento y con Julio Comesaña no tuvo una buena relación, pues le dio el “batacazo” y le manifestó que no lo pidió y que no iba a contar con él.

“Pasaban muchas cosas por mi cabeza, porque las veces que estuve en Junior (4 veces), porque cuando quedé campeón con América, al siguiente semestre estaba jugando hasta Libertadores y se me venció el préstamo, entonces me tocó volver a Junior, pero antes de eso yo siempre tuve un poquito de sentimiento fuerte para ellos, porque siempre que fui a Junior nunca me pude consolidar, nunca pude ser titular. Incluso alcancé a escuchar, no sé si sea verdad o mentira, que de la parte de los directivos decían que no me pusieran a jugar, que siempre iba a estar de suplente”, dijo al respecto.

Comesaña no lo tuvo en cuenta: “Yo hubiese querido quedarme en América. Salgo de América y venía de ser goleador y campeón del torneo, llegué a Junior otra vez, donde no fui bien recibido, no sé qué pasaba y la verdad ni entiendo por qué invirtieron el dinero que pagaron por mí, cuando nunca me iban a poner. Llego a Junior y me reciben con un batacazo, que Julio Comesaña dice que no me va a utilizar, que no me pidió, que no me necesita, que soy el quinto delantero. Entonces uno ahí va perdiendo, me tocó quedarme por el tema de la pandemia, peleaba por un puesto, pero no era lo mismo. Me relegó, no me dejaba entrenar con el equipo al principio, entrenaba aparte en el hotel, salía al parque a entrenar solo. Entonces es algo que cambiaría de no haber vuelto en ese momento a Junior, sino haberme quedado en América”.

América no lo respaldó: “Yo hablé con Tulio y los directivos, le manifesté que no me quería devolver a Junior, que quería seguir en América y nunca me dijo nada, desafortunadamente me tocó volver a Junior y estaba en un momento muy bueno con América, llevábamos seis fechas del torneo local y ya llevaba cinco goles en 2020, estaba enchufado y haciendo las cosas bien, pero pienso que no hicieron el esfuerzo de que me quedara en América, de seguro como estaba viviendo mi momento iba a hacer algo lindo, incluso América quedó campeón en 2020, pienso que fue algo muy negativo para mi carrera en ese momento, porque después tuve la oportunidad de irme al exterior”.

No descarta regresar al América: “A mí la gente de América me ama, yo los amo a ellos también. Se me metió esa hinchada por las venas, le tengo un gran amor al América, no descarto volver en cualquier momento”.

Vea acá la entrevista con Michael Rangel