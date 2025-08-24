Alfredo Arias, autocrítico tras la derrota de Junior ante Millonarios: “Me equivoqué”

Alfredo Arias perdió el invicto que traía con su Junior y revivió a Millonarios en El Campín. Luego de su seis partidos sin ganar en el actual torneo, el Embajador superó con contundencia al conjunto Tiburón, líder del campeonato.

Sebastián del Castillo puso el primero para el cuadro bogotano. Luego, fue Nicolás Arévalo el autor del gol a pase de Giordana y cerró Danovis Banguero al 82′ para sellar el 3-0.

Alfredo Arias, autrocrítico tras la derrota

El cuadro Tiburón, en 7 partidos, no había conocido la derrota. En rueda de prensa, el técnico Alfredo Arias reconoció que se equivocó en algunas decisiones que terminaron costando la caída.

“Si nos vamos derrotados es porque me equivoqué en varias cosas porque este trabajo es así de tomar decisiones. Cuando perdemos es porque los hago incorrectamente. Tengo la cuota de culpa o error, aunque el equipo arrancó bien. Es cuestión de decisiones”, dijo al respecto.

“Los cambios después que hicimos, terminamos peor que como empezamos. Nos faltó profundidad y hacerle daño al equipo contrario, ese fue nuestro mayor pecado”, añadió.

El primer gol desestabilizó: “Nos dolió mucho porque fue el primer ataque de Millonarios y fue efectivo. Con los cambios intentamos revertir e ir adelante, pero tampoco resultó. Pese al invicto sabíamos que podía pasar algo así. Mejor que nos pase ahora y que tengamos el tiempo para corregir”.

Tratar de corregir para lo que viene: “La autocrítica en el técnico y jugador siempre existe. Uno siempre se pregunta ¿qué hice mal? Pero hay un factor importante que es el tiempo y entre semana jugamos Copa. Tenemos que pensar en el otro partido, pero que el equipo esté fuerte”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El equipo barranquillero tendrá acción entre semana por los octavos de final de la Copa Colombia. En el juego de ida recibirá a Atlético FC.

Por su parte, en liga, volverá a jugar hasta el viernes29 de agosto ante Llaneros en calidad de local.