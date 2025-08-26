Juez embargó cuenta a la Subred Sur en Bogotá por deberle prestaciones sociales a extrabajador

Bogotá D.C

Caracol Radio conoció que el juzgado 52 Administrativo de Bogotá ordenó el embargo de una de las cuentas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para pagarle más de $116 millones de pesos a un extrabajador de esa entidad.

El juez reconoció que al extrabajador le quedaron debiendo prestaciones sociales , y aunque la regla general en los procesos administrativos señala que las cuentas de las entidades estatales son inembargables, al tratarse del pago una obligación de origen laboral, se exceptúa la norma por tratarse de derechos laborales reconocidos judicialmente y que comprometen el derecho justo al trabajo.

“El impacto del incumplimiento de estas decisiones judiciales en los trabajadores de la salud es que muchos de ellos han fallecido, otros tienen edad avanzada y están a la espera de que el distrito les pague las prestaciones sociales reconocidas judicialmente”, aseguró Jorge Garzón, abogado y representante de los trabajadores y extrabajadores de la Subred Sur.

Caracol Radio conoció que el juzgado ya ordenó al banco de la Subred acatar el fallo en un plazo de 3 días.

Los trabajadores y extrabajadores de la Subred Sur llevan más de 5 años exigiendo el pago de sus prestaciones sociales y demás pagos pendientes por parte del Distrito.

En el caso de Fabio Cruz Rodríguez, el extrabajador de esta Subred y su equipo legal, exigió el pago de prima de antigüedad, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios, cesantías, aportes a caja de compensación y demás pagos que suman el valor de más de $159.006.732 de pesos.