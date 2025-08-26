Esto opinan algunos congresistas del fallo de la Procuraduría contra el alcalde Mikhail Krasnov

Los tres concuerdan en que no es lo mejor para la ciudad. Imagen | Caracol Radio

Tunja

Varios congresistas de Boyacá se pronunciaron tras conocerse el fallo de la Procuraduría que sanciona al alcalde por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular estando inhabilitado.

El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca dijo que está decisión de la Procuraduría aumenta la incertidumbre en Tunja

“Esta situación afecta a la capital de los boyacenses. Yo creo que, aunque no es claro el alcance de una decisión de la procuraduría en este a este tipo de funcionarios, lo que sí es cierto es que aumenta la incertidumbre en la capital de los boyacenses”.

Anunció que vienen más decisiones similares.

“Todo parece indicar que van en la misma línea y lo que yo invito a los oyentes es a reflexionar acerca de las decisiones que se toman. El Partido Verde cuando ha tomado la batuta de la capital de los boyacenses lo ha hecho muy bien y pues no vamos a dejar de aportarle a la ciudad en este momento de crisis”.

Por su parte el Representante a la Cámara del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca, criticó la decisión, según él por fuera de la Constitución.

“No considero constitucional la facultad que hoy tiene la Procuraduría para vulnerar los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular, desconociendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Dijo que espera que sea un juez el que se pronuncié.

“Esperamos con firmeza que sean los jueces, y no un órgano administrativo, quienes decidan sobre los derechos políticos de quienes han sido elegidos democráticamente por la ciudadanía. Tunja necesita la certeza de un mandato estable que le brinde confianza institucional”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez recordó que aún la medida no está en firme.

“Lamento esa decisión que surge por un contrato que él tenía con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Yo creo que primero hay que establecer que esta no es una decisión en firme. Segundo, si ustedes recordarán, hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado y hasta que no haya una sentencia que avale esta inhabilidad de la procuraduría el señor alcalde puede seguir ejerciendo sus funciones”.