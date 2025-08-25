Varios lesionados deja el choque de un bus con un carro recolector de basuras en Barbosa

Barbosa- Antioquia

En la tarde de este lunes se reportó un fuerte accidente de tránsito en el norte del valle de Aburrá que dejó varias personas lesionadas, al parecer ninguna de gravedad. Todas trasladadas a centros hospitalarios de Girardota y Barbosa, según el reporte de la policía de Carreteras de Antioquia.

En videos que circulan por las redes sociales se observa que el choque es entre un bus de servicio público y un carro recolector de basuras de la empresa Emvarias. El siniestro se registró cerca del parque de Las Aguas. Desde la oficina de prensa de esa entidad se ha indicado de manera preliminar que serían nueve las personas lesionadas.

Por ahora no se han entregado mayores detalles de esta emergencia que generó caos en la movilidad debido a que la vía permanece cerrada mientras se atiende la emergencia. La intención es dar vía lo más pronto posible, indicó la policía de carreteras.

Se está a la espera de un reporte oficial de este accidente.

En desarrollo…