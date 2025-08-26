En Manizales y Caldas no habrá problemas del PAE luego del anuncio de la CGR por déficit económico

Manizales

En Manizales, los 21.000 millones de pesos destinados este año para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) estarán disponibles hasta el último día del calendario escolar. Andrés Felipe Betancourth, secretario de Educación, explica que en el primer semestre, recibieron unas deudas del orden nacional que estaban pendientes desde el año pasado, sin embargo, complementaron el programa con recursos propios.

“Hicimos una gestión oportuna al inicio de este año. Nos giraron unos dineros pendientes del año anterior y adicionaron este 2025 lo correspondiente a la vigencia para financiar la totalidad del PAE y también aportamos recursos propios de libre destinación, por lo que tenemos garantizado el programa para la totalidad de los días restantes del calendario escolar”, enfatiza Betancourth.

El funcionario, agrega que a la fecha, 18.000 estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad reciben raciones de almuerzos y 16.000 raciones de refrigerios. Pretenden llegar a 18.000 estudiantes en el 2026 y en 2027 alcanzar los 27.000 niños y adolescentes beneficiados.

Desde la Secretaría de Educación de Caldas, afirman que los $ 63.000 millones también están asegurados hasta fin de año. Ambas entidades territoriales, se reunirán en los próximos días con los directivos de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación Nacional para acordar la distribución de recursos del próximo año y esperan que sea con el aumento generado por el IPC para garantizar más días del PAE.

En las últimas horas, la Contraloría General de la República anuncia que en septiembre habrá un déficit de $ 500.000 millones que afectará a aproximadamente 3,5 millones de estudiantes de 53 entes territoriales certificados. Por ese motivo, desde el ente de control solicitan al gobierno nacional girar los recursos faltantes para brindar seguridad alimentaria a los estudiantes.