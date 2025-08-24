Medidas de seguridad y restricciones para el partido entre Once Caldas y Deportes Tolima

Manizales

La Alcaldía de Manizales y la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol han anunciado las medidas de seguridad para el partido entre Once Caldas y Tolima.

El encuentro se llevará a cabo hoy domingo (24 de agosto) a partir de las 2:00 p. m. en el Estadio Palogrande, las medidas implementadas buscan garantizar la sana convivencia y la tranquilidad del evento durante su duración.

Medidas implementadas en Manizales

La secretaria del Interior, Paula Andrea Sánchez destacó que se permitirán hinchas del equipo visitante garantizando medidas preventivas.

“Hemos aprobado el ingreso de 800 hinchas visitantes, los cuales tienen restringido el ingreso de bengalas, instrumentos musicales y trapos, porque hay antecedentes con ellos de mal comportamiento asociados con el uso de pólvora y por algunas riñas que se presentaron con ellos en otros encuentros”, destacó la funcionaria.

Insistió además que en Manizales no se cerrarán las fronteras a los hinchas del fútbol por lo que buscan seguir promoviendo un mensaje que el deporte en paz es mucho más entretenido “en pro del fútbol en paz, permitiremos el ingreso de esta barra visitante bajo estas y otras condiciones que les hemos impuesto”, insistió la secretaria.

Medidas y restricciones