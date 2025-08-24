Medidas de seguridad y restricciones para el partido entre Once Caldas y Deportes Tolima
Más de 800 hinchas del equipo visitante ingresarán al Estadio Palogrande en Manizales para el encuentro deportivo.
Manizales
La Alcaldía de Manizales y la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol han anunciado las medidas de seguridad para el partido entre Once Caldas y Tolima.
El encuentro se llevará a cabo hoy domingo (24 de agosto) a partir de las 2:00 p. m. en el Estadio Palogrande, las medidas implementadas buscan garantizar la sana convivencia y la tranquilidad del evento durante su duración.
Medidas implementadas en Manizales
La secretaria del Interior, Paula Andrea Sánchez destacó que se permitirán hinchas del equipo visitante garantizando medidas preventivas.
“Hemos aprobado el ingreso de 800 hinchas visitantes, los cuales tienen restringido el ingreso de bengalas, instrumentos musicales y trapos, porque hay antecedentes con ellos de mal comportamiento asociados con el uso de pólvora y por algunas riñas que se presentaron con ellos en otros encuentros”, destacó la funcionaria.
Insistió además que en Manizales no se cerrarán las fronteras a los hinchas del fútbol por lo que buscan seguir promoviendo un mensaje que el deporte en paz es mucho más entretenido “en pro del fútbol en paz, permitiremos el ingreso de esta barra visitante bajo estas y otras condiciones que les hemos impuesto”, insistió la secretaria.
Medidas y restricciones
- Las puertas del estadio se abrirán a las 12 del mediodía.
- La Unidad Deportiva Palogrande estará cerrada desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
- Los hinchas del equipo visitante deberán ser mayores de 18 años para ingresar al Palogrande.
- No se permitirá la entrada de trapos ni instrumentos a la barra visitante; solo se autoriza el uso de camisetas.
- Está prohibido el ingreso de pólvora, bombas de humo o estruendo, luces láser, alimentos, pitos, silbatos, rollos de papel, astas de banderas, paraguas, correas con hebillas y cualquier otro elemento que pueda representar un riesgo para la seguridad de los asistentes.