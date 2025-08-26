Concejo de Bogotá señala que la Subred Centro Oriente fue entregada con millonarias pérdidas

Bogotá D.C

Desde el Concejo de Bogotá aseguran que la Subred Centro Oriente fue entregada por la Superintendencia de Salud con millonarias pérdidas económicas al Distrito.

Tras 15 meses de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, esta Subred llegó a manos del Distrito con una deuda por más de $170 mil millones de pesos, según señala el concejal Julián Sastoque.

“Generó una oleada de contratación indirecta que no mejoró el servicio, aumentó como nunca el número de quejas y hoy además conocemos los estados financieros en donde se prueba que se perdió el 26% del patrimonio, pero adicionalmente hay más de $50 mil millones de pérdidas operacionales ”, señaló el cabildante.

Ante esta crítica situación, el concejal Samir Bedoya, por el partido MIRA, exigió un plan robusto de recuperación financiera.

“Las deudas con proveedores, heredadas de la intervención, afectan directamente la calidad del servicio, la oportuna asignación de citas y la prestación de servicios de urgencias. Los bogotanos no pueden seguir pagando el precio de la negligencia y la falta de planeación del Gobierno Nacional”, indicó Bedoya.

Dos semanas después de la entrega oficial de la Subred Centro Oriente, el secretario de Salud, Gerson Bermont , sostuvo un encuentro con concejales de Bogotá en el Hospital San Blas, donde destacó los retos para su recuperación administrativa, financiera y operativa.

“El retorno de la subred al Distrito no solo significa un cambio administrativo, también es un reconocimiento al trabajo de médicos, enfermeras y demás profesionales que durante años han entregado su vida a la salud de los más vulnerables. Su compromiso es el motor de este proceso de recuperación”, afirmó Bermont.