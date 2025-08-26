Concejales de Tunja califican decisión de la Procuraduría contra el alcalde, Mikhail Krasnov

Tunja

Varios concejales de Tunja se pronunciaron sobre la decisión de la Procuraduría que sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos por 14 años al alcalde, Mikhail Krasnov, quien según el ministerio público se inscribió como candidato y se posesionó como alcalde de la ciudad, estando inhabilitado.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada”, adelantó la concejal del Pacto Histórico, Laura Silva.

“Este fallo, es como una crónica de una muerte anunciada, se estaban demorando las ias en sacar sus fallos y considero que hay que esperar a la segunda instancia porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha detenido procesos en los que la Procuraduría genera inhabilidades, pero efectivamente, pues es una muestra de que la inhabilidad está ahí y realmente estamos esperando también que el Consejo de Estado se manifieste para que podamos tomar decisiones políticas sobre la ciudad, creo que es algo bastante positivo que esté pasando esto y creo que también puede funcionar con un impulso procesal para el proceso que está llevando a cabo el Consejo de Estado”.

Dijo que, aunque hay traumatismos en la administración, la ciudad ya tiene muchos problemas.

“Es un sobresalto para la ciudad, sea la decisión que sea, pues ya veníamos andando con unos secretarios y un plan de desarrollo, pero yo considero que el desfalco, al que se está viendo enfrentada a la ciudad y los problemas de gobernabilidad que está teniendo esta administración sí vale la pena que pues que llegue otra alcaldía y le ponga orden al municipio porque realmente lo que hemos visto es un mayor detrimento de la ciudad y no una gobernanza firme que permita pensar que la ciudad está yendo para algún lado o que el gobierno es mejor que el anterior. Entonces sí, considero que a pesar de que es un sobresalto, sería benéfico para la ciudad que la administración actual finalizara”.

El concejal del partido Liberal, Román Quintero advirtió que esta es una medida que genera un fuerte impacto en la ciudad y deja una incertidumbre en la administración.

“Encontramos que son 14 años, una sanción importante donde puede sentar un precedente para todas aquellas personas que están acostumbradas a transgredir la norma electoral que es algo que se ve mucho, el tema de las inhabilidades. Es una situación importante, sin embargo, hay que decir que todavía hay una segunda instancia y el alcalde seguramente en 10 días hábiles tendrá la posibilidad de apelar esperando lo que”.

Dijo que seguramente la decisión será confirmada.

“Desde mi punto de vista tanto jurídico y de la experiencia, considero que en segunda instancia se va a ratificar el fallo”.

En un video publicado en las redes sociales de la alcaldía de Tunja, Mikhail Krasnov le salió al paso al fallo de primera instancia ce la Procuraduría General de la Nación que lo sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular, estando inhabilitado.

“Con tranquilidad los saludo desde el despacho de la alcaldía mayor de Tunja, donde permaneceré hasta que Dios y la justicia lo determinen”.

Aseguró que no ha sido notificado de la decisión del ministerio público.