Clínica Julio Sandoval Medina de Sogamoso abrirá sus puertas desde el sábado 6 de septiembre

Sogamoso

En coordinación con la Secretaría de Salud Municipal y la Alcaldía Municipal, las instalaciones de la Clínica Julio Sandoval fueron adecuadas desde hace poco más de un mes, desde el momento en que se firmó la escritura con la que el Ministerio de Salud le entregó las instalaciones a Salud Sogamoso E.S.E. Ya con estas adecuaciones, desde el sábado 6 de septiembre, se habilitarán 20 consultorios y se continuará con las obras para el mejoramiento del resto del edificio.

Jaime Vargas, gerente de Salud Sogamoso E.S.E, indicó en Caracol Radio que han estado en obra civil arreglando y puliendo los pisos, al igual que las paredes, los techos, las puertas, los baños. «Este trabajo también incluye la red eléctrica y la red hidráulica. Vamos a avanzar inicialmente hasta el piso número tres, porque realmente la escritura del bien la firmamos hace un mes, entonces es lo que hemos podido adelantar hasta el momento», es la aclaración de por qué no se habilita en su totalidad.

Una vez que se haga la posesión del bien, «vamos a empezar a hacer un proyecto de adecuación y mejoramiento de la infraestructura para presentarlo al ministro de Salud. Incluye el mejoramiento de la red eléctrica y de la red contra incendios, el reforzamiento de la estructura y obra civil en general», precisó Vargas. En ese orden de ideas, iniciarán el sábado 6 de septiembre con 20 consultorios para consulta externa y un área para atención al usuario para la asignación de citas.

Esto les permitirá descongestionar la sede principal de la E.S.E. y tendrán un poco más de espacio y de infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de primer nivel.

Para las adecuaciones, se hizo una inversión del esfuerzo propio de Salud Sogamoso, teniendo en cuenta que ya es un bien de la E.S.E y pueden invertir algo de recursos de mantenimiento.

En el corto plazo, trasladarán los servicios de primer nivel de Salud Sogamoso, como por ejemplo enfermería, psicología, medicina, odontología, laboratorio clínico, farmacia, toma de muestras, nutrición, «y la Secretaría de Salud de Boyacá nos aprobó la apertura de unos servicios de especialidades como son pediatría, medicina interna, ginecología, optometría, salud familiar». Posteriormente, en la medida que hagan la posesión del bien y el mejoramiento adecuado, avanzarán en un mayor nivel de complejidad.

El paso a seguir es estructurar el proyecto completo de mejoramiento de toda la infraestructura que deben presentar ante el Ministerio de Salud y el gerente Jaime Vargas puntualizó al respecto: «incluye todas las mejoras a los dos edificios, la certificación de la red eléctrica y de la red contra incendios e incluye todas las mejores locativas que se necesitan en el edificio. Esperamos que este proyecto nos deje una infraestructura en óptimas condiciones para la prestación de cualquier servicio de salud».