Capturan en Soacha a alias ‘Totoy’, señalado de asesinar policías y líder social en el Caribe

Colombia

La captura de José Miguel Muñoz Zúñiga, conocido como alias ‘Totoy’, se produjo en Soacha (Cundinamarca) en medio de la ofensiva nacional contra el multicrimen.

Según las autoridades, el hombre es señalado como autor del atentado en Cartagena que en abril cobró la vida del subintendente Jhon Evangelista y del patrullero Andrés Carrillo Bayona. En esa acción también murió un ciudadano de 64 años.

Otros crímenes atribuidos

Alias ‘Totoy’, descrito por la Policía como experto en armas y explosivos, sería además el principal coordinador de sicarios del ‘Clan del Golfo’ en la Región Caribe.

Se le sindica de haber participado en los siguientes homicidios:

Wilson de Jesús Gaviria Gómez, líder del programa del Gobierno Nacional Aguante Popular por la Vida.

Javier Pérez, ciudadano víctima de otro ataque violento.

Los delitos por los que responderá

La Fiscalía lo procesará por:

Homicidio agravado.

Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Concierto para delinquir.

Apoyo internacional en la captura

La operación, que contó con el respaldo de autoridades del Reino Unido, hace parte de la estrategia para desarticular las estructuras del ‘Clan del Golfo’.

La Policía destacó que con esta acción “se avanza en la captura de todos los responsables de atentar contra la vida de nuestros uniformados”.