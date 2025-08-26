Boyacá lanzará su marca “Artesanías de Boyacá” en la feria mundial de Japón

Tunja

El departamento de Boyacá tendrá una vitrina internacional de primer nivel. El próximo 2 de septiembre, en el marco de Expo Osaka en Japón, la feria de artesanías más grande del mundo, se presentará oficialmente la marca “Artesanías de Boyacá”, un sello que busca posicionar la identidad cultural y el talento de los artesanos boyacenses en escenarios globales.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá, en articulación con la UPTC y su Centro de Innovación Génova, mediante un proceso de formación en el que participaron 35 artesanos del departamento, quienes recibieron acompañamiento para fortalecer sus capacidades productivas, innovar en sus técnicas y conservar los valores ancestrales de sus oficios.

“Es un orgullo mostrar al mundo lo ancestral y artesanal de Boyacá”

La secretaria de Desarrollo Empresarial, Elina Ulloa, resaltó la importancia de esta participación internacional:

“En Exposalón tendremos la oportunidad de lanzar la marca Artesanías de Boyacá, que es el resultado de meses de formación y trabajo conjunto con nuestros artesanos. Este proceso nos ha permitido fortalecer sus capacidades de producción, pero siempre conservando lo artesanal y lo ancestral. Es un orgullo mostrarle al mundo la tradición y el talento de nuestra gente”.

Ulloa precisó que las líneas que estarán presentes en la feria serán principalmente de tejeduría, cestería y alfarería, con piezas elaboradas en diferentes municipios del departamento.

“Más allá de los nombres de los artesanos, lo que queremos resaltar es la riqueza de las líneas de producción que estarán presentes en esta primera colección. Boyacá tendrá un espacio muy relevante en Japón”, aseguró.

Agenda internacional y macrorrueda de negocios

La funcionaria confirmó que la misión oficial de Boyacá en Japón tendrá una duración de ocho días, del 2 al 10 de septiembre, y que además de la feria se participará en la Macrorrueda Comercial ‘Compra Colombia’, organizada por ProColombia.

“Este será un escenario estratégico no solo para visibilizar la riqueza artesanal, sino también para presentar un portafolio muy amplio en materia empresarial que tiene el departamento. Queremos abrir caminos para que las artesanías y las iniciativas productivas de Boyacá ingresen a nuevos mercados internacionales”, explicó Ulloa.

Una vitrina universal

La secretaria también destacó que la exposición universal, de la cual hace parte Exposalón, reúne cada seis meses a más de 50 países y convoca a millones de visitantes de todo el mundo, quienes buscan conocer los avances en innovación, sostenibilidad, cultura y negocios.

“Nuestros artesanos tendrán la oportunidad de compartir escenario con países de todo el mundo. Esta es una plataforma que les permitirá mostrar sus creaciones, conectarse con compradores y establecer relaciones comerciales que trasciendan fronteras”, afirmó Ulloa.